A la sombra | José Narro Céspedes

Ahora resulta que los marinos que fueron designados como escoltas para el senador morenista José Narro Céspedes, y que luego desaparecieron sin dejar rastro, no estaban de servicio con él, sino con “otra persona”, una que por cierto no puede el legislador identificar.

A la sombra…

Los familiares de los dos elementos de Semar los buscan desde el pasado 5 de marzo, luego de que fueron de comitiva con el zacatecano, según lo dicho por la propia presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, región desde la cual fueron comisionados como escoltas.

***

Todavía no entregan las casas reconstruidas tras la explosión de un ducto en Xochimehuacan y el gobierno de Miguel Barbosa en Puebla recibió ya varias quejas de los damnificados que ven en sus predios algunas viviendas con dimensiones que no cubrirán las necesidades de sus familias.

***

Según los afectados, había terrenos en los que habitaban hasta 17 personas, pero las construcciones de uno o dos pisos que están casi terminadas y listas para entregarse podrán albergar a no más de 10. La administración del morenista invirtió en el programa de reconstrucción unos 100 millones de pesos, lo que significa que cada una de las 28 casas edificadas costó al erario 3.5 millones de pesos.

***

“El presidente ha sido muy claro y ha solicitado una y otra vez un respeto irrestricto al tema de la soberanía y, en ese sentido, a partir de lo que ellos nos están presentando ver en dónde se cruzaría o no esa línea”, dijo ayer la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Los que saben siguen insitiendo en que la tía no sabe de qué está hablando y que México, como nación, está en un grave problema ante la ignorancia de sus autoridades. Eso sí, que les pueden dar chance los socios, pero por buena onda, no por un asunto de soberanía y esas ondas. ¿O no?

***

“Lo acepto de todo corazón. Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos los ha dicho líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado es un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad servir a todos, pero en especial a los más pobres”, señaló en sus primeras palabras como triunfadora de la encuesta de Morena la encargada de la SEP, Delfina Gómez. Es el centro del discurso de la que dicen, gobernará el Estado de México. ¿Será?