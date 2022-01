“Esta tragedia refleja que de los gobiernos de Puebla (Miguel Barbosa) y de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum) no se hace ni uno. En Puebla dicen que no saben cómo pasó los filtros de seguridad, en la Ciudad de México dijeron que no había denuncias de desapariciones, sin embargo, tenemos una familia que ha sido revictimizada una y otra vez”, dijo ayer la senadora del PAN Kenia López Rabadán, sobre el caso del niño Tadeo.

***

Como dice Gerardo Galarza, columnista de esta casa editorial: “Si el espeluznante caso del cadáver del bebé robado en la CDMX, presuntamente utilizado para transportar drogas, y encontrado en Puebla hubiera ocurrido en Guanajuato, el escándalo sería nacional y seguramente se pediría la desaparición de poderes o algo así”. ¿Será?

***

Tras el ataque que sufrieron los canadienses Roberth Dinh, Tomas Abraham Cherukara y Ceara Yari en el hotel Xcaret, la Fiscalía de Quintana Roo inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con el responsable. El organismo que lleva Oscar Montes de Oca ha intercambiado información con autoridades de Canadá y Estados Unidos, pues los finados contaban con antecedentes criminales, como tráfico de drogas, lavado de dinero y uso falso de identidades.

***

Como quiera que deseen presentar este asesinato de dos canadienses, y las heridas graves de la acompañante, es un escándalo que vuelve a poner al estado entre los lugares peligrosos para que una familia salga a pasear. El Covid y los narcos, los balazos en hoteles de lujo y las balaceras en las playas, parece que ya no se pueden tapar con campañas de relaciones públicas. ¿O sí?

***

Dicen los que saben que el misterioso y poderoso Niv Yarimi, de Grupo Kabat, es uno de los personajes que llama la atención de las autoridades que están investigando al general Eduardo León Trauwitz, quien fue detenido en Canadá y se espera su extradición en México, por presuntamente proteger una red criminal de robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

***

Por el tema de la tecnología está en la mira Niv Yarimi, mientras que en el asunto de empresas que se utilizaron para los negocios del general Trauwitz andan revisando Edupac Cleaning Shiny Material, firma que supuestamente se creó para importar, exportar y vender productos de limpieza e higiene de casas y muebles.

***

Este asunto es uno de los que más intrigan a los investigadores, pues Niv Yarimi es señalado como el hombre que vendía en México el software espia Galileo, por lo menos a él se adjudicó el contrato de Puebla y Michoacán. También utilizaban este programa el Cisen, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Durango y por conducto del general, Petróleos Mexicanos.

***

Por ello y por el rol del exsubdirector de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex en la administración federal de Enrique Peña Nieto se generan varias hipótesis y despierta muchas suspicacias la participación del misterioso Grupo Kabat y los contratos de SYM Servicios Integrales, pues algunos enterados aseguran que a través de nuevos vendedores y con otros nombres, estos socios de Trauwitz y vendedores de equipo para espiar se andan metiendo hasta la cocina de poderosos políticos de la 4T.

***

Como algunas farmacéuticas, solamente cambian de nombre, aprovechan sus relaciones y venden lo mismo, tecnología para espiar, a precios que valen los secretos que guardan. Usted sabe que León Trauwitz estaba a cargo de cuidar los más de 17 mil kilómetros de ductos para la transportación de petrolíferos y petroquímicos propiedad de la petrolera mexicana. Ya también sabe que alguien lo convenció de comprar software espía. ¿Cuál será la explicación de ambos personajes de su objetivo estratégico?