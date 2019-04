A la sombra | María Ariza

Foto: Luis Calderón Guerra

Dicen los que saben que un grupo de jóvenes empresarios mexicanos trabaja desde hace meses en la colocación de la primera empresa de cannabis en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), de MARÍA ARIZA, o en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), encabezada por JOSÉ ORIOL BOSCH PAR. Van avanzados abriéndose camino, aunque no ha sido fácil entrar legalmente con este negocio a un país en donde las drogas todavía son vistas como un asunto de narcos que se matan por el control de las zonas de distribución, siembra y exportación. Dicen que no les da miedo.

***

Nos cuentan que han estado trabajando con despachos de abogados y asesores y, aunque la colocación avanza lentamente, va muy bien. “Mucho más difícil y largo de lo que pensamos en un inicio”, nos confían. “Literal, estamos abriendo brecha y escribiendo leyes, porque aunque esta industria viene con todo a la región, no hay nada establecido”.

***

Los empresarios mexicanos colaboran con un grupo de inversionistas canadienses que representan, por ejemplo, a FSD Pharma, de Raza Bokhari, empresa dueña de una planta de Kraft cerca de Toronto que, dicen, transformarán en the indoor largest production facility in the world. Es decir, será la fábrica de mariguana hidropónica más grande del mundo.

***

Que una empresa hermana de FSD Pharma, también del mismo grupo, se llama World Class Extractions (WCE) y ya es pública desde hace un par de meses. Es líder en extracción de aceites de cannabis, algo de lo más hot de la industria en este momento. Le seguiremos informando de este negocio que se desarrolla con mucho capital en este país y que quiere entrar por la puerta grande. Luego les contamos quiénes de México están metidos en este emprendimiento que huele a muchos ceros.

***

Que ahora sí viene El Mejor Puente. Resulta que del 30 de abril al 5 de mayo, como un medio para apoyar a la economía familiar, empresas de 30 ciudades ofrecerán descuentos en mercancías y pagos a meses sin intereses con tarjetas bancarias. La estrategia es promovida por Concanaco, de José Manuel López Campos, en urbes, como Monterrey, Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Tlalnepantla, San Luis Río Colorado, Veracruz, Allende, Camargo, Ciudad del Carmen, Ensenada, Hermosillo, Jojutla, La Paz, Puerto Vallarta, Mérida, Saltillo, Tlaquepaque, Uruapan, Villahermosa, León, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Guzmán, Tecate, Mexicali, Dolores Hidalgo y Altamira, entre otras. Algo deben saber los creadores de El Buen Fin para tratar de disparar el consumo.

***

Que Oliver Fernández, de Crédito Maestro, anda muy contento y festejando que su empresa de préstamos con descuentos de nómina cumplió 17 años. Celebra con al menos 10 mil clientes atendidos mensualmente en 30 entidades del país. Sus principales fuentes de ingresos son maestros, funcionarios públicos, pensionados y jubilados que pueden obtener desde dos mil hasta 350 mil pesos.