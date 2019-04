A la sombra | Martí Batres Guadarrama

“El caso de Veracruz demuestra lo contraproducente que puede llegar a ser una autonomía mal entendida. La Fiscalía del estado persigue al gobierno local en lugar de perseguir a la delincuencia. Así no se puede”, dice el presidente del Senado de la República, MARTÍ BATRES GUADARRAMA. Insiste en que el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, trabaja para el gobierno anterior panista, de Miguel Ángel Yunes, no con el actual morenista, de Cuitláhuac García Jiménez. De que no lo quieren en la 4T, no lo quieren.

***

A quien vieron con una torre de documentos en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa fue a Roberto Remes, conocido como Rey Peatón. Los que alcanzaron a ver entre sus documentos, estaba presentando una Demanda de Amparo contra las Reformas al Reglamento de Tránsito, la cual, al parecer, llegará no sólo a la mitad del gabinete de Claudia Sheinbaum sino a los 16 alcaldes. Vamos a ver si Remes logra tumbar las modificaciones que elevan la velocidad en 11 avenidas.

***

Que mucho llama la atención la licitación que tiene en marcha Nacional Financiera, de Eugenio Nájera Solórzano, para servicios de publicidad en autobuses urbanos con red wifi móvil en las rutas de Morelos, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes y Veracruz. La aplicación del marketing digital y el uso de datos estará bajo la mirada de un grupo importante de observadores.

***

Otra convocatoria que despertó muchas suspicacias fue la que soltó la oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales de ProMéxico, para el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo a muebles e inmuebles del organismo del gobierno encargado de promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios mexicanos. ¿Para qué gastar si ya la desaparecieron?, es pregunta, como dice un columnista fifí. *

**

Dicen los que saben que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Mario Muñoz Ortiz, anda muy preocupado porque Hernando Díaz Torres no aparece. Resulta que el gerente de distribución de Laboratorios Biológicos no hizo del conocimiento por escrito a la aseguradora de los siniestros de las unidades de Autotransportes Cova, los cuales transportaban vacunas valuadas en más de 31 millones de pesos. Eso fue en 2015 y hoy, el presunto responsable de este daño nomás no se presenta a las audiencias y el tema de las vacunas en este país está en la mira.

***

Nos cuentan que la Secretaría del Bienestar, que encabeza María Luisa Albores González, anda buscando un director de Tecnologías de la Información para coordinar acciones con áreas prioritarias del instituto, para identificar las necesidades en materia de infraestructura informática, así como supervisar la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de infraestructura y modernización del equipo de cómputo. Los que saben dicen que les costará trabajo, porque ofrecen un sueldo bruto mensual de 53 mil 905 pesos. Otro problema, es que algún corrupto puede usar ese puesto para vender contratos.