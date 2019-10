A la sombra | Miguel Alemán Velasco

Foto: Alejandro Oyervides

Que luego de superar las complicaciones de su regreso a los medios y el supuesto escenario de quiebra de su aerolínea Interjet, el grupo empresarial de MIGUEL ALEMÁN mostró su fortaleza al convocar a alrededor de 800 representantes de la iniciativa privada y la academia durante la 17 edición de la Cumbre de Negocios. En el evento desarrollado en Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, industriales de todo el mundo y autoridades mexicanas discutieron posibles rutas para atraer inversiones futuras al país.

***

Coca-Cola, que encabeza James Quincey, acepta que enfrenta un ambiente económico retador en México. El mismísimo presidente y CEO de la empresa refresquera se reunió hace unos días con analistas y confirmó que están cambiando algunas estrategias para no perder en América Latina. Una tendencia, comentó, es mover el portafolio hacia productos más accesibles, por lo que están presionando más a las áreas encargadas de los envases retornables, al menos en la República Mexicana.

***

Quincey les dijo que sin duda hay una gran diferencia en estos momentos, que hace unos años se sentía el golpe de la crisis en las clases medias, pero ahora se presiona más al extremo de los ingresos más bajos. Mientras que más riqueza se ha creado en la parte superior. No sabemos en qué se basa, pero vaya que debe saber algo el CEO de Coca-Cola, para asegurar que se nota un crecimiento de la bifurcación, tanto en el extremo superior, el extremo de lujo, como en el extremo del valor, o de los que buscan sobrevivir con poco. Habló de una expansión del espectro de precios en algunas categorías, basados en esa tendencia. Sobre México, dice que la razón por la que han estado fuertes aquí es porque tienen una infraestructura configurada para poder satisfacer las necesidades de aquellos con menores ingresos.

***

Además de Carlos Slim y de Miguel Alemán, el que anda muy confiado con la economía del país es Daniel Hajj, el CEO de América Móvil. Hace poco lo cuestionaron sobre la desaceleración de México y respondió confiado que las cosas van bien. En el lado del prepago, dijo que están creciendo sus ingresos 10 por ciento. “Por lo tanto, no estamos viendo ninguna desaceleración en la economía, no en nuestros productos. Y recuerde, las telecomunicaciones a veces son muy resistentes a la economía. Pero hoy en México, no estamos viendo ninguna desaceleración en nuestros productos”, textual.

***

Dicen los que saben que en Sonora crece un escándalo que involucra a Víctor Manuel Toledo, el titular de la Semarnat, pues algunos observadores hacen notar que anda muy cerca del discurso de los grupos ambientalistas radicales que pretenden cerrar empresas, acusando contaminación, sin pruebas. Los dueños del capital de ese estado, y también los internacionales, creen que esto tendrá consecuencias fatales en la zona. Resulta que el funcionario no acudió nuevamente a una reunión que tenía este lunes con el gabinete de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, en Hermosillo, y les tiró plancha también a presidentes municipales de la zona de río Sonora y a legisladores interesados en ser informados sobre la situación ambiental en la entidad.