A la sombra | Miguel Ángel Mancera

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que no tiene duda que, detrás de la detención de Julio César Serna, debe haber una interpretación política. “Cómo en todos los casos, en éste, reitero, que se le dé la garantía de defensa, que se le respeten cada una de las garantías procesales y ojalá que no haya ningún tipo de chicana política, que sé permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados”, señaló su amigo.





***





Durante el fin de semana se aplicó la evaluación de la Certificación de la UIF dirigida a los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables para acreditarlos conforme al régimen de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento ilícito. En la primera etapa del mencionado programa de certificación que dejó en marcha el exititular de esa oficina, Santiago Nieto Castillo, se dieron cita más de mil 200 entidades en las 18 sedes que fueron habilitadas en distintos estados de la República.





***





Cuentan que, durante la participación que este lunes tuvo el legislador Royfid Torres en la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, varios se quedaron con la ceja levantada tras escuchar que el diputado por Movimiento Ciudadano señaló que más museos en la ciudad no son necesarios.





***





Esto después de una solicitud de recursos para desarrollar un eventual recinto cultural al sur de la Ciudad de México. En respuesta, varios historiadores, artistas y miembros de la sociedad civil de la zona expresaron que hay estados y ciudades que subsisten de la derrama económica que generan este tipo de actividades culturales; por lo que pedirán una cita al congresista para discutir las perspectivas del proyecto.





***





Nos comentan que el senador Ricardo Monreal Ávila pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra, para detener la ola de arrestos y cárcel oficiosa por un delito que es violatorio, a todas luces, de los Derechos Humanos de inculpados.





***





El senador, que en días pasados denuncia la detención arbitraría de jóvenes por supuestos delitos en contra de la autoridad y que, conforme a vídeos o tenidos en la zona en donde fueron detenidos por los cuerpos policiacos de la entidad, no hicieron nada en contra de los policías que los metieron a la cárcel.





***





Ahora, en su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República anunció que pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para poner freno al abuso de autoridad en el Estado de Veracruz.





***





El supuesto delito que enfrentan seis jóvenes (a los que refiere en esta ocasión el legislador) se denomina “ultraje a autoridad”, mismo que, conforme al criterio del también Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, es a todas luces ilegal y digno de una etapa, por fortuna tan superada, de otros tiempos en que México castigada a sus ciudadanos y, en especial, a los jóvenes.