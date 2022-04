A la sombra | Nadine Gasman

Aseguran que Nadine Gasman dejará la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres próximamente. Esto para competir por la dirección de la Organización Panamericana de la Salud en septiembre de este año. En los hechos, la nominación de la doctora sería en realidad una estrategia de la administración cuartotransformista para desaparecer al Inmujeres como se conoce actualmente y que éste pase a la Secretaría de Gobernación, pues se sabe que el escenario para ganar la titularidad es adverso para la representante del gobierno mexicano.

A la sombra…

Para la discusión de la Reforma Eléctrica, programada para este domingo, los diputados del Revolucionario Institucional ya adelantaron que se quedarán a acampar en San Lázaro desde el sábado por la tarde.

***

Asimismo, los perredistas alistan su llegada al recinto legislativo un día antes para evitar contratiempos. Según dicen, los miembros de Acción Nacional también se están organizando para llegar con anticipación al Congreso, algunos se quedarán a dormir y otros se incorporarán durante la madrugada.

***

En el mismo tenor estarían los integrantes del Movimiento Ciudadano, esto ante las advertencias del Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos aliados de organizar marchas afuera de San Lázaro que pudieran impedir el paso a los parlamentarios.

***

No las están entregando por buena fe, sino porque ya van a caducar... Sobre todo las AstraZeneca. Así nos cuentan que viene la nueva estrategia de vacunación. Que por que todo es de sobra.

**

Se anticipa una Semana Santa de fuego en Chihuahua, que gobierna Maru Campos. Desde ayer, más de 30 elementos de la Fiscalía General del Estado partieron al municipio de Ojinaga, todos vestidos con ropa táctica y según trascendió, para implementar un operativo especial que se enfoca en tres rubros: primero para reforzar los operativos de Semana Santa, segundo para intensificar la búsqueda de los múltiples desaparecidos en esa área fronteriza y tercero para capturar a uno de los objetivos prioritarios que opera en esa zona.

***

Todo está relacionado con que el gobierno del estado ha intensificado acciones para arrestar a los principales generadores de violencia, entre ellos, a Sergio alias “El Menchaca”, quien por años ha encabezado un grupo criminal vinculado con decenas de desapariciones de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

***

“Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea, en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto, ya es para decir me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, porque así como ella hay muchos otros. Existe un relevo generacional y eso es lo mejor que se puede aportar”, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

Se refería a la dputada federal Andrea Chávez, quien es la coordinadora de Comunicación Política de la bancada de diputados federales de Morena que está defendiendo el tema de la reforma energética en la Cámara de Diputados, que entra en su recta final de debate rumbo al Domingo Santo.