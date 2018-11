A la sombra | Paco Ignacio Taibo II

Foto: Alejandro Oyervides

“Sea como sea, se las metimos doblada camarada. Perdón no lo pude evitar, (...) yo sé, que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre: los ladrones, ladrones; los traidores, traidores; los enmascarados, enmascarados, los culeros.... culeros”, dijo PACO IGNACIO TAIBO II, futuro director del Fondo de Cultura Económica.

Nos cuentan que en ICA, que encabeza Guadalupe Phillips, se sienten tranquilos. Que le recuerdan a sus empleados que todo está bajo control, que no teman, que con el cambio de gobierno incluso estarán mejor. Meses después de que salió de las sombras el escándalo, el director del ISSSTE, Florentino Castro López, aceptó que PENSIONISSSTE invirtió 406 millones de pesos en el 2015 en la compra de acciones de ICA. Justificó que fue en un momento en el que la empresa no presentaba problemas financieros. Recordó que hay procesos en contra de la firma que fundó el señor Quintana, pero dicen los que saben que hasta ahí llegará el pleito. También recuerdan los más observadores que todo mundo sabía que ICA se mueve desde hace años entre la quiebra y el escándalo. ¿A poco no sabían?

Y mientras los niños de sexto de primaria no saben leer ni sumar, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dice que él se queda al frente del mismo hasta 2024, faltaba más. “Ni un minuto más, pero ni un minuto menos de esa fecha, en febrero de 2024 termina la gestión de los dirigentes electos en Puerto Vallarta, porque son irrenunciables los cargos sindicales”, dijo Cepeda Salas durante un encuentro con los maestros de Nayarit. Uno como sea, ¿pero los niños?

Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, se burla de la reacción de los mercados financieros. Nos aseguran que en corto refuta esos análisis de los expertos, que dicen que la iniciativa que tienen, de que el gobierno administre los fondos del retiro de los trabajadores en lugar de los privados, está pegando en los mercados y haciendo sufrir a los de Banorte, de Carlos Hank González. Insiste en que lucharán por mejores pensiones para los trabajadores mexicanos, porque los altos rendimientos no se han traducido en mejores ahorros. Cuenta que siempre los han tratado como locos, pero al menos ya los escuchan en las cúpulas que antes los ignoraban.

Que Fernando Chico Pardo y Daniel Chávez andan muy activos buscando los planos de las zonas que tocará el Tren Maya, detalles de este colosal proyecto, que hasta ya se ofrecieron a diseñar las estaciones, con todas las comodidades y atractivos que puede tener cualquier obra de infraestructura de primer mundo. Nos cuentan que muy a menudo ven a sus enviados allá por Fonatur, tratando de averiguar lo más que se pueda para estar listos. ¿Se imagina la estación Vidanta, o la terminal Asur? Lucen muy fifís, al ser honestos y llamar las cosas por su nombre.