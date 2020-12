La iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) se mantendrá y ampliará su plazo de discusión hasta 2021, aclaró ayer el senador Ricardo Monreal. “Enriquecida, mejorada y ahuyentado el fantasma de la agresión a la autonomía o de actividades ilícitas o de propósitos particulares, seguramente todos van a estar claros y conscientes de que es conveniente regular una actividad que el propio Banco de México, en un comunicado el día de ayer, reconoció como un problema real, que existe y que se requiere atender”.

El que por fin apareció para hablar de la propuesta de Monreal fue el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera. Pero no crea que ofreció una explicación en vivo, o que se escondió por el Covid-19 y ofreció una disculpa, simplemente puso unos mensajes en Twitter y listo, hizo como que le importa el pleito que se desató desde la semana pasada. “La motivación inicial de esta iniciativa debe ser atendida, específicamente que los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar las remesas de manera segura y a costo eficiente; claramente no se analizaron las muy importantes implicaciones para el sistema financiero mexicano”.

Pero aunque Hacienda acepta que no se analizaron las implicaciones para el sistema financiero y los banqueros dicen que está en grave riesgo el mismo, Ricardo Monreal piensa que esto solamente le hace daño a su reputación. “Soy el autor, bajo mi estricta responsabilidad lo presenté, y he asumido solo los costos de haberla presentado”. No entiende que los costos no los asumirá él al final, cuando el daño se haga.

Luego de que desde el Trife, que preside José Luis Vargas, se emitiera un comunicado informando que los magistrados acordaron “vincular a los partidos políticos a que, en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas postulen el mayor número de mujeres posible”, la magistrada Janine Otálora salió al paso para especificar que los institutos políticos sí tendrán que postular a siete mujeres para las elecciones de 2021.

A través de sus redes sociales, Otálora Malassis dejó claro el asunto para que los partidos no ignoren la instrucción de designar a sus abanderados en paridad, e incluso aclaró que “en momento alguno se determinó que ello sería en la medida de lo posible, ni en atención a las disposiciones internas de los partidos”.

Aunque por fin quedaron listos los nombramientos de los titulares del Instituto de Planeación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la capital, nos dicen que los diputados del Congreso de la Ciudad de México incumplieron con lo establecido en el proceso legislativo para votar a Pablo Benlliure y Rafael Chong en los mencionados encargos.

Lo anterior porque, para el primer caso, se habían señalado ya diversas irregularidades como que no se presentó la terna completa de candidatos para la elección. Mientras que el segundo asunto ya había sido rechazado desde la semana pasada por votos insuficientes de los parlamentarios.