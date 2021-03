“En 2013 era diputado federal, votamos en contra un grupo pequeño de apenas quizás 20, contra la reforma energética, contra la reforma educativa, contra la reforma fiscal, contra la reforma de telecomunicaciones; las llamadas reformas estructurales. Y advertimos en aquella ocasión que habríamos de revertir estas reformas que privatizaban y que desmantelaban al Estado de su prestación del servicio público”, recordó ayer nostálgico el zacatecano RICARDO MONREAL, quien dicen los que saben ha estado hablándole al oído al Presidente de México en las últimas semanas.

***

“Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos. Que no se confundan, estas protestas son un reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Son un llamado a combatir la impunidad que prevalece en miles de casos de feminicidio y de violencia sexual, que han causado un dolor inimaginable a tantas familias en México”, dijo Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Serán las próximas víctimas de la mañanera?

***

Hablando de las mujeres de la 4T que hacen como si vivieran en un mundo alterno cuando se habla de asuntos que no le gustan a López Obrador, nos aseguran que en la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, saben que la estrategia de vacunación no ha caminado con la velocidad esperada, sobre todo en los puntos de mayor afluencia. De ahí que la administración morenista alista ya una estrategia para prevenir un repunte de contagios de Covid-19 en la temporada vacacional de Semana Santa. Lo anterior, se comenta, consistirá en aplicación de medidas sanitarias más estrictas para conservar el distanciamiento social. Aunque se presenten otros datos, no quieren un repunte por los mensajes encontrados.

***

Como si quisieran dejar en claro que seguirán observando a Pemex, y a Octavio Romero, y dando su diagnóstico a los inversionistas para proteger sus intereses, los de Fitch Ratings, encabezados por Ian Linell, informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que continuarán proporcionando calificaciones internacionales y cobertura analítica de Petróleos Mexicanos, así como de sus emisiones existentes de deuda internacional, en el futuro previsible.

***

Y parece que quisieron hacerse notar, porque soltaron el comunicado poco después de que Octavio Romero en la mañanera dijo que no les pagarán ya unos 350 mil dólares por sus servicios. Esta fue su explicación: “Bueno, por norma Petróleos Mexicanos debe trabajar con por lo menos dos calificadoras, nosotros heredamos cuatro y ahora se acaba de vencer el contrato que se tenía con Fitch y ya no lo renovamos, vamos a trabajar con tres: con Standard & Poor’s, con Moody’s y con HR Ratings. Entonces estamos dentro de la legalidad, simplemente se agotó el contrato, ya no hay necesidad, porque por norma podemos trabajar con dos, vamos a quedarnos con tres en esos términos”. Fue por motivos de austeridad, dejó en claro Romero.