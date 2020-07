Foto: Alejandro Oyervides





RICARDO SALINAS PLIEGO, presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, tuvo que dejar ir a más de tres mil empleados de sus empresas antes del 31 de marzo de 2020. Resulta que los negocios del también consejero económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujeron su plantilla laboral en los días en que la pandemia de coronavirus (Covid-19) llegaba a México y todavía no había medidas para frenar su contagio. Solamente Elektra, para poner un ejemplo de la crisis, ya no contrató a dos mil 865 trabajadores. La situación de todas las empresas en este país, deben tomar en cuenta los críticos, es difícil.

***

Alma Eunice Rendón Cárdenas dice a la sombra que a la fecha no he sido notificada por la Auditoría Superior de la Federación o por autoridad alguna, respecto al inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, por los hechos que señaló esta columna, ni por ningún otro.

***

Pues sí, tampoco en este espacio se dice que haya algún procedimiento en su contra, al contrario, se mencionó que los que saben dicen que la más contenta con el retraso que tuvo la Auditoría Superior de la Federación con la primera entrega de sus reportes este año es ella. No se confundan, o nos quieran marear con fraseos.

***

“Tampoco he cometido ninguna de las irregularidades que, sin contar con pruebas que lo acrediten, menciona esa columna. Asimismo, en ningún informe o reporte oficial se me imputan irregularidades relacionadas con el Fortaseg 2019, ni por ningún otro motivo”, dice la aspirante al INE. Y no, no se habla de irregularidades en ningún momento. ¿Hay irregularidades?

***

“Durante más de 10 años de trayectoria como servidora pública, me he desempeñado con absoluta honestidad y apego a ley. Es por ello que nunca se me ha fincado responsabilidad administrativa, situación que puede verificarse en fuentes públicas de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública”, agrega Eunice Rendón.

***

Como parte de la estrategia de Seguridad en Quintana Roo, la Secretaría estatal del ramo inició la búsqueda de trece presuntos responsables de dirigir en la entidad diversas organizaciones criminales de muy alto nivel, lo que se suma a los operativos permanentes que implementan las fuerzas policiales para recuperar la tranquilidad en aquel centro turístico.

***

Nos cuentan que en el último año y medio, los trabajos que encabeza el secretario Alberto Capella Ibarra han dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva, la detención de más de mil personas ligadas con el crimen organizado y el decomiso de grandes cantidades de droga y armas de fuego. ¿Y entonces los aviones con droga que misteriosamente caen del cielo?

***

Luego de que los especialistas del sector médico manifestaran la necesidad de incrementar la cantidad de pruebas de coronavirus para contener la pandemia en el estado de Puebla, la BUAP de Alfonso Esparza puso a disposición de los más de 25 mil derechohabientes del Hospital Universitario pruebas rápidas de Covid-19 en el formato de “autoservicio”; es decir, sin que los pacientes tengan que descender de su auto.

***

Esta medida se suma a otras que se han tomado recientemente para proteger a la comunidad universitaria, como la firma de un convenio con el IMSS para atender la contingencia, la apertura de nuevas instalaciones para pacientes con enfermedades respiratorias agudas y, por supuesto, la determinación de que la mayoría de las actividades académicas se realizarán de manera virtual por el resto del año.