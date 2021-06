Dicen los que saben que Roberto Salcedo Aquino es gente de María Elena Vázquez Nava, quien era contralora de Carlos Salinas de Gortari, mejor conocido en estos días como el innombrable. Su hijo, nos cuentan, es Armando Salcedo Cisneros, socio del despacho Vazquez Nava Consultores. “Ofrece servicios cuyo objetivo es apoyar a sus clientes, tanto del sector público como del privado, en el desarrollo y estructuración de proyectos de infraestructura y de energía, incluyendo su aspecto social y económico con base en las mejores prácticas en materia de transparencia y anticorrupción”.

Se lo recordamos porque Roberto Salcedo Aquino sustituye a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por órdenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no dejó pasar la oportunidad al tener toda la atención de las redes para recordar que ningún funcionario de su gobierno debe confundirse, hacerse bolas.

“Es un cambio para bien y agradecerle a Irma Eréndira y a Roberto por aceptar el cargo y el encargo. La tarea, el propósito, es seguir combatiendo la corrupción, desterrarla de nuestro país y seguir haciendo un gobierno austero (…) que se entienda que el poder es humildad, no prepotencia, no lujos, fantocherías, extravagancias. Debe uno ser, no funcionario público, sino servidor público”. ¿Por qué habrá puesto como ejemplo la destitución de la esposa de John Ackerman el Presidente? Sonó a golpazo, de esos que duelen y no es fácil sobar. Pero también despierta muchas suspicacias el ascenso acelerado del grupo que se relaciona con Carlos Salinas de Gortari en la SFP.

Que este lunes llegó hasta la oficina del alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, el oficio para que inicie la transición con la nueva alcaldesa electa Sandra Cuevas. Ahora que la representante de la alianza llegue a despachar a esa zona de la capital tendrá que iniciar con la creación de lo que en campaña denominaron Unidad de Atención al Migrante en Retorno, pues desde el extranjero nos recuerdan que la próxima mandataria local y el diputado migrante electo Raúl Torres firmaron un acuerdo para impulsar planes y programas de apoyo que faciliten los trámites, estudios y trabajos de los chilangos que regresan desde otras partes del mundo a esa demarcación.

Y sí, luego de dos aciertos, nuestras fuentes dicen a la sombra de los cambios en gabinete que donde ya tienen muy puestas sus barbas remojando es en la Secretaría de Gobernación, donde ya esperan en cualquier momento la salida de Olga Sánchez Cordero y, dicen muy seguros casi apostando, que llega Zoé Robledo, directo desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de demostrar que no es necesario ser estruendoso ni grosero, como el subsecretario Hugo López Gatell entenderá un día, para ser observado como un funcionario efectivo en tiempos de crisis. Lo único escandaloso del de Chiapas, dicen los enterados, son sus botas Dr. Martens.