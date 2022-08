A la sombra | Rocío Nahle

Dicen, cuentan, y hasta fotos hay, que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, estuvieron presentes en el festejo del 87 aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el pasado 15 de agosto, lo que se interpretó por los trabajadores de Pemex como la legitimación desde Palacio Nacional del Comité Ejecutivo General, que encabeza Ricardo Aldana Prieto, uno de los más cercanos a Carlos Romero Deschamps.

El senador por Morena, Jaime Bonilla, ayer sorprendió durante su intervención en la Comisión Permanente, al afirmar que su compañera de partido, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tiene pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles y en lo particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido donde le dice que violó el acuerdo”.

***

Respuesta al pueblo bueno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si se sienten indefensos ante la violencia: “Eso lleva trabajo, no es nada más el tener los elementos suficientes, las leyes severas, las amenazas de mano dura, ‘no me va a temblar la mano’, no, es, aunque no les guste, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza”.

***

Expertos en materia de seguridad se reunieron en el museo Coral Gables de Miami para participar en el foro Quo Vadis América Latina, donde debatieron principalmente sobre el crecimiento de distintos delitos en todo el continente, en especial el crimen organizado.

***

Entre los participantes de las mesas estuvieron especialistas en ciberseguridad como el colombiano Ricardo Villadiego; la exministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, Morelos y Tijuana, Alberto Capella Ibarra. El último dio un muy interesante panorama sobre el avance que los grupos delictivos han tenido en México, las rutas que utilizan para el trasiego de armas o drogas y hasta sobre la facilidad con la que sus ingresos económicos se han multiplicado por mil.

***

Como parte del convenio firmado entre la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo en 2019, se entregaron por fin los documentos correspondientes al Plan Maestro del Parque de la Equidad y el Plan Maestro del Puente Nichupté.

***

Los mencionados planes, según lo adelantó el director del Idefin, Eduardo Ortiz Jasso, servirán como ejes para estructurar el espacio público, promoviendo la integración de las obras de infraestructura con el entorno y mejorando su accesibilidad y uso, esto en colaboración con las dependencias estatales correspondientes.