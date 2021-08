A la sombra | Rogelio Ramírez de la O

“El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad. Sobre este ajuste me gustaría ser sumamente claro: no planteamos crear nuevos impuestos y no se incrementarán los impuestos. La Secretaría de Hacienda trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría, sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes”, dijo ayer Rogelio Ramírez de la O, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

***

Dicen los que saben que pocos creen que el tema de impuestos sea algo que no afectará a la población de a pie, a los cautivos, pues hasta ahora, hay muchas empresas que no pagan a sus empleados por el miedo que representa una auditoría del equipo de Raquel Buenrostro, por cierto, enemiga declarada del nuevo titular de Hacienda, entre otras muchas cosas, por arrebatarle las aduanas.

***

Hay buenas noticias para el turismo pues, sobre todo en el Caribe, continúa recuperándose pese a los embates de la pandemia. Resulta que, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Sureste, en las últimas semanas la terminal aérea de Cancún ha registrado un promedio de 500 operaciones diarias, la mayoría arribos desde destinos internacionales. Tan sólo el pasado lunes se contabilizaron 149 vuelos desde Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido mientras que se prevé un aumento en el flujo de pasajeros durante agosto gracias a las vacaciones de verano, el avance en la vacunación y la adopción del certificado "Safe Travels" otorgado Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

***

Nos cuentan que el Instituto Electoral del Estado de Colima, que preside Nirvana Rosales, junto con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, realizarán jornadas de Fortalecimiento del Liderazgo Político, dirigidas a funcionarias electas durante el proceso local de 2021, para brindarles herramientas que les permitan ejercer sus cargos libres de violencia y desde la perspectiva de género. Asimismo, en el marco de las actividades, se presentará un informe sobre los casos y sentencias emitidas este año por el Poder Judicial de la Federación en materia de violencia política de género, documento con el que se busca reflexionar sobre los retos en torno a la adecuación de leyes en materia de paridad.

***

Nos cuentan que muy activo anduvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien se mantiene trabajando, a pesar de que las instalaciones del Senado fueron tomadas por trabajadores del sindicato minoritario de esta Cámara desde las primeras horas del martes, lo que impidió el desarrollo de los trabajos legislativos.

Y para muestra, basta darle un vistazo a sus redes sociales donde el morenista informó de su reunión con el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

***

“Me expresó su preocupación por los acontecimientos que su estado atraviesa ante la ausencia del Ejecutivo local y la no coordinación entre los órganos de gobierno, pues se afecta a la población”, señala el zacatecano. Monreal tendrá razón en ocuparse del asunto pues el gobernador Silvano Aureoles se la ha pasado viajando disque para denunciar un supuesto Estado fallido en México, dejando de lado sus funciones como gobernador de Michoacán, y usurpando funciones de otros órdenes de gobierno, como el Senado.