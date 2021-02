A la sombra | Sergio Gutiérrez Luna

Dicen los que saben que el representante de Morena en el INE, o lo que es casi lo mismo, el enviado de López Obrador, se ha lanzado contra el árbitro con una queja contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova; el presidente de la Comisión de Quejas, Ciro Murayama, y la también consejera Claudia Zavala. Resulta que el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna pide medidas cautelares para que el Instituto exhorte a esos tres consejeros a que se abstengan de realizar declaraciones que impliquen la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda. Sin embargo, nos hacen notar que los argumentos de su queja no dejan de ser sorprendentes, ya que básicamente se lamenta de que los consejeros hagan su trabajo, que no deja de ser precisamente en el ámbito electoral.

***

Por cierto, la queja contra Claudia Zavala no tiene desperdicio: y es que la consejera del INE tiene la osadía de informar en sus redes sociales del resultado de las sesiones de la Comisión de Quejas, que además son públicas. Entonces, si la queja contra estos consejeros es por hacer su trabajo, ¿qué sentido tiene realmente más allá de amedrentar a la autoridad electoral?

***

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo esta semana el décimo cuarto cambio en su gabinete desde que comenzó la administración y designó a Ana Lucía Hill Mayoral como nueva titular de Gobernación en esa entidad en sustitución de David Méndez Márquez quien, dicen, participará en el próximo proceso electoral. La ya segunda de abordo del mandatario morenista se había encargado de la Dirección General de Protección Civil en el gobierno estatal y como parte del equipo de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre de las Naciones Unidas.

***

Nos cuentan que varias mujeres dentro del Movimiento de Regeneración Nacional estarían pensando en sumarse a las movilizaciones programadas para el Día Internacional de la Mujer en donde aprovecharán para protestar contra la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero.

***

Lo anterior, comentan, porque no gustaron nada las descalificaciones que desde Palacio Nacional se han hecho en contra del movimiento feminista y, mucho menos, que se respaldara la postulación del exsenador tras los señalamientos de presunta violencia sexual. Por supuesto, se espera que quienes participen en las diversas protestas no tengan represalia alguna desde la dirigencia de ese instituto político que, cabe recordar, se ha presentado como “el más feminista de la historia”.

***

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: ‘Rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: Oye, ¿qué es esto de ‘rompe el pacto’?, explícame; y ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres’”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ayer en su mañanera. “¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas… importadas, expresiones importadas, o sea, copias. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”.