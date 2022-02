¡Ups! La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dio un dato que, cuentan, no cayó muy bien en Palacio Nacional. En específico, la funcionaria federal estimó que el PIB de México crecerá hasta un 2.6% por las afectaciones derivadas de Ómicron; mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el crecimiento económico del país será de 5%. Incluso, el pronóstico de AMLO fue tan optimista que desde una conferencia mañanera se descartó que el país esté en recesión técnica.





Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, tuvo que salir ayer a varios programas de radio y televisión a tratar de calmar el escándalo que se desató alrededor de Claudia Sheinbaum por la experimentación que llevaron a cabo con ivermectina en la capital. Ellos dicen que fue una estrategia integral para la atención del Covid, seguimiento de casos, no un ensayo clínico. Que no había en esos días vacuna, por eso se tomó la decisión de lanzar este ejercicio con riesgo prácticamente nulo. ¿Que si recomendaría el uso de ivermectina hoy? Dice que no. ¿Entonces no experimentaron con los capitalinos? ¿Están seguros? ¿Ahí se queda el asunto?





Dicen los que saben que si algo está claro en el caso de la mina de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, es que la empresa lleva años operando a través de permisos federales y estatales. De acuerdo con la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, la explotación pétrea es una actividad legal en el país, y tan lo es que gobiernos de distintos partidos políticos, incluyendo el actual, le renovaron la concesión a la compañía por un lapso de 20 años.





Si ahora el nuevo gobierno ha decidido que no se va a continuar extrayendo material ya sea por el Tren Maya, el proyecto turístico o simplemente por que la política medioambiental cambió, se requerirá una modificación del marco legal y de alguna manera Vulcan Materials tendrá que responder ante sus socios y accionistas por la demanda internacional en el marco del T-MEC que resguarda sus derechos sobre el uso de la tierra. Este es un asunto que requerirá algo más que las buenas gestiones del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.





Con el inicio de 2022 arrancó también la gestión de Fernando Flores en Metepec, sin embargo, todo indica que las promesas realizadas cuando era candidato de la coalición PRI-PAN-PRD no tenían sustancia de fondo, o al menos es la impresión que se recoge en el municipio mexiquense debido a que todavía no les es revelado el Plan de Seguridad Pública, que supuestamente se pondría en marcha para aliviar una de las principales inquietudes ciudadanas.





Resulta que llevan por lo menos un mes a espera de dicho documento, sobre todo porque ante los problemas de violencia que se viven en la localidad hace falta una estrategia sólida. Las críticas contra el empresario no se han hecho esperar, resalta la molestia por el encierro en su oficina, sin recibir a nadie, sin dar la cara, por lo que deja sensación de lejanía con el pueblo que lo llevó al encargo.