A los 25 años, en Izamal

VER

Del 7 al 11 de agosto, se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, un Congreso de pastoral de pueblos originarios, para conmemorar los 25 años de la presencia en estas tierras del Papa San Juan Pablo II, sobre todo con los pueblos indígenas de México y de otras partes del Continente, el 11 de agosto de 1993, en Izamal. Participaron en este Congreso 550 personas, la mayoría indígenas de varias partes del país, más once obispos que tenemos relación con estos pueblos.

Hubo compartir de experiencias, propuestas y varias conferencias: Laudato si, acogida de la sabiduría indígena como respuesta integral de los pueblos originarios en el cuidado, uso y defensa de la madre tierra. La presencia de Cristo en los pueblos originarios. La Virgen de Guadalupe, inspiración que fortalece nuestra cultura y nuestra fe. Cómo Juan Diego evangelizó, y cómo evangelizan los pueblos originarios. Las semillas de Cristo en los pueblos originarios, para el florecimiento de iglesias autóctonas.

PENSAR

San Juan Pablo II dijo en Izamal a los pueblos indígenas hace 25 años: “Sed conscientes de las ancestrales riquezas de vuestros pueblos y hacedlas fructificar. Sed conscientes, sobre todo, del gran tesoro que, por la gracia de Dios, habéis recibido: la fe católica. Vengo a esta bendita tierra del Mayab en nombre de Jesucristo, pobre y humilde, que nos dio como señal de su realidad mesiánica el anuncio de la Buena Nueva a los pobres. Vengo para cumplir la misión que he recibido del Señor de confirmar en la fe a mis hermanos. Vengo a traeros un mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor”.



ACTUAR



Entre muchas propuestas que se hicieron, retomo algunas: Tener en cuenta los cambios culturales que están transformando a los pueblos originarios. Atender el fenómeno del narcotráfico en la realidad de estos pueblos. Integrar de manera equilibrada la pastoral profética kerigmática, la litúrgica y la social, para no reducirse a la social. Atender pastoralmente los flujos migratorios de pueblos originarios a las grandes ciudades. En todas las instancias hay que enfatizar la inculturación. Son posibles “parroquias personales”, para las comunidades étnicas. Proponer a la Organización de Seminarios de México (OSMEX) un estudio más amplio sobre la formación de los seminaristas indígenas. Suscitar vocaciones autóctonas desde el testimonio. Adecuar los seminarios para brindar una formación integral desde el diálogo intercultural. Ajustar los planteamientos curriculares. Combatir el aburguesamiento. Hay que formarlos para que sean sensibles, misericordiosos y compasivos con el pueblo. Hay mucho academicismo en los formadores de los seminarios. No es suficiente que haya religiosas y sacerdotes indígenas, porque ellos mismos a veces no aceptan sus raíces.

Ser puentes entre nuestros pueblos originarios y la jerarquía eclesial. Necesitamos ahondar en nuestras raíces culturales propias y desde ahí ser profetas en comunidades, congregaciones y enriquecernos en la comunión intercultural. Empezar la traducción de la Biblia para nuestros pueblos.Tener conciencia de ser pueblo, no ser indiferentes a las realidades sociales y ecológicas que afectan a nuestras comunidades. Comprometernos en acompañar, asesorar y ser voces de los que no son escuchados. Que los sacerdotes acepten la pastoral indígena. Que las celebraciones litúrgicas se hagan en la lengua originaria, con cantos en la lengua y catequesis. Conocer más la manera de llegar de la Virgen y la respuesta de Juan Diego.

Obispo Emérito de SCLC