A propósito de Sergio Pitol y su libro de memorias: El Arte de la Fuga



Todo ser humano lleva un misterio que ignora, escribe Sergio Pitol en su magnífico libro, parafraseando una idea de Julien Green. Leo en otra página: La tolerancia es obra de la voluntad. No hay virtud humana más admirable. Implica el reconocimiento a los demás; otra forma de conocerse a uno mismo.… Releí su obra porque a partir del mes de mayo, con motivo de su desaparición física, se viene realizando en las ciudades de México, Xalapa y Puebla un Homenaje Nacional en su honor. Pitol reunió en él cosmopolitismo y mexicanidad. Fue ensayista, crítico, cuentista y novelista. Recibió el premio Cervantes y el Alfonso Reyes. Murió a los 84 años de edad en abril pasado…Dentro de este Homenaje, preparado por la Secretaría de Cultura y que se inició en mayo en la ciudad de México, mañana domingo 24 de junio, en el Teatro del Estado de la ciudad de Xalapa, Veracruz,se llevará a cabo la mesa redonda ‘Homenaje a Pitol, veracruzano universal’, y el martes 26,en la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla, la mesa redonda “Pitol, orfebre del cuento” …El homenaje volverá a la ciudad de México el 12 de julio con la exposición fotográfica y documental titulada “Pitol, vida, obra, viajes”, que se va a montar el Museo de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el 10 de agosto.… Como un homenaje individual hacia el escritor, me clavo en la lectura de su El arte de la Fuga… Cual moderno Ulises Pitol, después de un viaje que duró 28 años por Europa, regresa a México en 1988, finca su estancia en Xalapa y emprende el memorioso arte de escribir su autobiografía intelectual, con el propósito de emplear mi tiempo y mis energías sólo en la escritura. Sentía una necesidad casi física de convivir con el lenguaje, de escuchar a toda hora el castellano, de saber que lo tenía a mi alrededor, aunque no lo oyera y afirma después: mi relación con la literatura ha sido visceral, excesiva y aún salvaje.



El arte de la fuga es un libro revelador: al tiempo que el autor desnuda su vida desde la niñez y la juventud, da a conocer sus filias y sus fobias y conduce al lector a recorrer con él su estancia en diversos países, a dónde llega más impulsado por la nave del azar que por cruceros firmemente planeados. Así, leyéndolo arribamos a Venezuela,a Venecia, a Barcelona, Roma, Varsovia, Bristol, Moscú, Praga y Budapest; y en este ir y venir, nos introduce a su mundo personal donde nos habla de lecturas, literatura, autores, ideas y pensamientos de los cuales nutre su narrativa: sus libros de cuentos Cuerpo Presente y Vals de Mefisto; sus cinco novelas: El Tañido de una Flauta, la primera; Juegos Florales; y las tres que conforman su “Tríptico del Carnaval”: El Desfile del Amor; Domar a la Divina Garza y La vida Conyugal. Pitol era un lingüista y un políglota.… ¿Qué es el hombre, y en el caso de Pitol, el escritor? Él nos responde: “Uno, me aventuro, es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, unos cuántos amores, bastantes fastidios. Uno es la suma mermada por infinitas restas”. Y Pitol es eso, un escritor universal en cuya pluma: Cada uno de nosotros es todos los hombres.