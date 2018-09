La Convención de Belém do Pará en México



En la Ciudad de México en octubre de 2016 la ComisiónInteramericana de Mujeres y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, la cual fue una guía para que los Estados de nuestra América legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esa ley se presentó en el mismo octubre de 2016 en nuestra ciudad donde se aprobó la metodología para la elaboración del Tercer informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en Brasil (Belém do Pará) en el año de 1994.

El proyecto de norma regional sobre violencia política se creó en mayo de 2016 cuando el MESECVI y la CIM reconocieron que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”; y ante la demanda de las mujeres que ocupan altos cargos políticos que exigen una respuesta a este problema. Pues bien, nuestras colegas de CIMAC nos informan que el miércoles de esta semana al presentar el Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará, que se organizó en la Ciudad de México, hicieron uso de la palabra la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis, quien se refirió a la Convención Belém Don Parácomo fundamental para visibilizar la violencia política de género y señaló que es necesario revisar cuáles son las causas y consecuencias de la violencia para ubicar esfuerzos institucionales que han dado resultados y poder potencializarlos… Por su parte, la magistrada electoraldel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, dijo que los protocolos son una herramienta para fortalecer la igualdad sustantiva aunque no sonuna ley, pero sí reflejan una obligación para las autoridades. En el caso de México, dijo, existe el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado en 2017, que da claridad a las mujeres que son víctimas de un hecho que consideran violencia para identificar a qué institución acudir.En el mismo evento se presentó el“Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém Do Pará”, análisis realizado en 2017 por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), donde se observan los avances sobre derechos de las mujeres en 24 países. De acuerdo con este informe cinco estados cuentan con protocolos para garantizar educación libre de estereotipos; 19 estados tienen protocolos de actuación para operadores de justicia; siete cuentan con protocolos sobre investigación y juzgamiento con perspectiva de género. La historiadora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Universitarias y gran luchadora por los derechos de la mujer estuvo en la mesa de honor, así como también la embajadora y secretaria de la CIM, Carmen Moreno. La aplicación de esta convención en contra de la violencia de las mujeres en el ámbito electoral, se acaba de sentir en la Ciudad de México, en las elecciones de la Delegación de Coyoacán……