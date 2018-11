La expo de Nieves Guerra. México, primer país en América con el mayor número de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.







Hace unos días acudí a la exposición de la pintora Nieves Guerra Cosío, montada en el Jockey Club. Fui con la idea predeterminada de encontrarme con la expresión de una pintura “suavecita”, de búcaros florales, de relamidas pinceladas al estilo siglo XIX. ¿Por qué se me vinieron a la mente estos pensamientos? Quizás porque la muestra se realizó en un lugar, como diría el presidente electo, “fifí”, o como diría el cronista de sociales del siglo pasado Agustín Barrios Gómez, “popoff”… Sinembargo, ¡cuál fue mi sorpresa al observar la obra y reconocer mi total equivocación!… Los cuadros de Nieves Guerra me impresionaron por varias razones: su fuerza en el trazo, en la pincelada, en el juego del contraste del color: negros, blancos, sepias… En la intromisión de la luz, a veces deslumbradora, que se convierte en blancas propuestas solares y que en sus marinas, me recordaron los cuadros de Sorolla, a quien, estoy segura, debe de haberlo estudiado mucho. Nieves Guerra maneja extraordinariamente bien el dinamismo del movimiento y del color. Es una pintora impresionista del siglo XXI.En muchos de sus cuadros de gran formato, lo importante no es tanto las figuras sino el movimiento que se desprende ellas… Tiene óleos donde la tensión se produce a partir del movimiento y éste, a partir de la luz, así se trate de caballos en un hipódromo (tema recurrente en los impresionistas franceses del siglo XIX), de la disputa de un partido de polo o simplemente de caballos en movimiento, a los cuales ella ha podido observar desde pequeña en el rancho de sus padres Fernando Guerra y Rosi Cosío de Guerra. Pero tengo que decirlo: la temática de Nieves Guerra no se limita a paisajes, marinas, pescadores o caballos. Presentó también una serie de cuadros con figuras netamente españolas: mujeres de edad, campesinas, mujeres que me recordaron las viejas fotografías de la guerra civil de 1936 o aquellas ancianas a las que se les paró el reloj en tiempos de la dictadura de Francisco Franco… En fin, la muestra de Nieves Guerra nos revela a una gran pintora, a una impresionista del siglo XXI, llena de fuerzatalento.

\u0009Cambio de tema para comentarles que nuestro México es el primer país en el continente americano y el séptimo a nivel mundial con el mayor número de Bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco), con un total de 35 sitios inscritos: 27 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. En este sexenio se logró inscribir en la Lista dos sitios Mixtos y dos Naturales: Como Bienes mixtos, la Reserva de la Biósfera Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, en 2014, y este año la Reserva de la Biósfera Tehuacán Cuicatlán. Como sitios naturales, la Reserva de la Biósfera: El Pinacate y Gran Desierto de Altar, inscrita en 2013, y el Parque Nacional Revillagigedo, en 2016. La SEMARNAT nos recuerda que “En nuestro territorio tenemos representado el 10 por ciento de la diversidad biológica mundial y apenas ocupamos el uno por ciento de la superficie terrestre. La mitad de las plantas que viven en México son endémicas; es decir, sólo existen en nuestro país; la mitad de los reptiles también lo son y, en el caso de los mamíferos, el 32 por ciento son exclusivos de México”.