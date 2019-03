El Mundo Clásico y su Actualidad

Así se llama el ciclo de conferencias con el que la UNAM festeja los 75 años de vida y publicaciones de su colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que con más de 150 títulos engloba todo el conocimiento de las obras literarias, científicas y políticas creadas en la antigüedad grecolatina. Este ciclo, que se lleva a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM, se enmarca dentro de la celebración de la fundación de esta colección sin par en México, ya que a lo largo de los años, la Bibliotheca se ha convertido en el referente más importante de las fuentes culturales griegas y latinas, base de la cultura occidental… No sé si conozcan los libros de esta colección, si no lo han hecho pueden adquirirlos en las librerías de Ciudad Universitaria o en sitios como la Casa de las Humanidades o la Casa del Libro Universitario de la colonia Roma … Se trata de libros bilingües -latín o en su caso griego- y español, con estudio preliminar y notas de los investigadores universitarios más conspicuos en la materia. Por ejemplo, tomo al azar el libro de Cicerón titulado En defensa de celio uno de los grandes discursos que pronunció Cicerón para defender al un joven aristócrata en los años 50 antes de nuestra era y que parece el antecedente de las novelas policiales... La versión de Amparo Gaos Schmith, de 1976, es impecable y nos deja disfrutar la magnífica retórica de este gran abogado y senador romano. La historia de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana comienza en 1944, cuando se publica el primer volumen de las obras completas de Platón que incluye la Apología, Eutifrón y Critón, traducidas por Juan David García Bacca, uno de los filósofos, traductores, lógicos y ensayistas españoles más importantes del siglo pasado y quien vivió en México una temporada como exiliado. Con esta publicación, se inauguró la empresa cultural universitaria que nos iguala en cultura a países como Francia, Italia (Milán), Inglaterra (Oxford); Estados Unidos (Harvard); y Alemania… Las conferencias El mundo clásico y su actualidad: se llevan a cabo en Av. Presidente Carranza 162, en Coyoacán de la Ciudad de México, de las 18:00 a las 20:00 horas. La primera sobre Dioses y héroes en el mundo de Hesiodo, pasó el jueves 7 de marzo, pero el 28 de este mismo mes, Ute Schmidt hablará sobre El pensamiento político de Platón; el jueves 11 de abril, Arturo Ramírez Trejo sobre La comedia griega, el 24 de abril, José Molina Ayala sobre Los clásicos de los clásicos: el platonismo en la antigüedad tardía; el jueves 9 de mayo, a Javier Espino abordará: Tácito y el origen del estado nación moderno. El 23 de mayo, Germán Viveros Maldonado, La Comedia Latina, Terencio y su trascendencia literaria. De Quintiliano y la educación romana, Patricia Villaseñor Cuspinera, el jueves 6 de junio; y el 20 de junio, Jorge Adama Goddard cerrará el ciclo con la disertación sobre De la República, de Cicerón… Pero, aún hay más: Este mes se lanzará la Bibliotheca con todos su volúmenes a disposición del público en el sitio Web Bibliotheca Scriptorum Graecorum y en junio, se va a publicar un catálogo comentado y actualizado, para terminar en septiembre con un Coloquio sobre el 75 aniversario de la Biblioteca, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM….