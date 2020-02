*Llamado de la doctora Margarita Palacios Sierra para defender a la UNAM.

Charlo con la doctora en Letras Margarita Palacios Sierra, eminente investigadora y maestra de la UNAM, institución convulsionada desde hace tres meses por una serie de paros y huelgas en sus diferentes escuelas y facultades, producidos por alumnas que piden cese la violencia hacia las mujeres en sus planteles… Aunque sus peticiones son legítimas, se han “colado” en su movimiento grupos de depredadores que han dañado las instalaciones y bienes de la Universidad, desvirtuando el movimiento… Desde hace más de tres meses, la Facultad de Filosofía está tomada por las paristas y al parecer, la respuesta dada por el rector y el Consejo Universitario de cambiar la legislación universitaria para establecer que la violencia de género sea considerada causa “especialmente grave de responsabilidad” efectuada el miércoles último, las paristas radicales no la consideran suficiente para levantar la huelga. Quiero transcribir las palabras de la doctora Palacios Sierra porque revelan el sentir de muchos universitarios que aman su institución: “Deslegitimar lo legítimo daña la justa causa sobre la histórica desigualdad de género. Las universitarias de la UNAM hemos denunciado todas las formas de violencia que cotidianamente vivimos y luchamos contra ellas, dentro y fuera de la UNAM. Movimientos vandálicos, como los de la primera semana de febrero, destruyen y no abonan a favor de la justa demanda de equidad de género. Ningún académico, profesor o alumno, quema, rompe o destruye su patrimonio. Todos conocemos el precio y el valor que tienen y significan nuestras herramientas de trabajo y los espacios en los que trabajamos y disfrutamos. ¿Por qué destruirlos si los necesitamos? Estos disfraces montan un violento “show” para lograr objetivos espurios que atentan contra la calidad académica, la cual, durante quinientos años, ha sido el objetivo primordial de nuestra Máxima Casa de Estudios… Resulta central reunir voces que nos ayuden a defender nuestra institución: la UNAM sirve a toda la ciudadanía con generosidad gratuita y abre caminos a mexicanos de todas las clases sociales. No nos abandonen. En esta UNAM no aprendimos a usar garrotes ni pistolas ni fuego ni martillos. Tenemos plumas, computadoras, laboratorios, impresoras, lápices, plumones, teatros, cines, salas de conciertos, albercas, estadios, café y diálogos. Sabemos bien que responder a la violencia con violencia es el estallido de la locura. Les pido que hablen, construyan opinión pública, comenten e insistan mucho y con muchos denunciando esta abominable deslegitimación de una causa justa”. La Dra. Palacios Sierra, Medalla Sor Juana Inés de la Cruz (UNAM), es coordinadora de Seminario Universitario sobre Estudios del Discurso Forense, SUEDIF.