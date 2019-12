Adiós, Carlos Romero Deschamps

Si no ocurre nada raro, este fin de semana la actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), dominada por Carlos Romero Deschamps, deberá de entregar sus instalaciones a los nuevos líderes del sindicato, encabezados por el único que ha hecho una Asamblea General con todos las secciones del sindicato: Mario Ross, trabajador de Pemex desde 1975 y que tiene varios procesos en contra de los que están a cargo del sindicato.

Las cosas están desde finales de 2017, cuando Carlos Romero Deschamps buscó su reeleción y un año antes de terminar su periodo como secretario general, logró un consenso unánime a su favor, pero la elección hecha en diciembre de 2018 no sirve y por eso la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no le dio su toma de nota. Es decir, Romero Deschamps no era secretario general del sindicato petrolero cuando se firmó el último Contrato Colectivo de Trabajo con Pemex y la renuncia, que hasta ahora sólo ha sido verbal, no ha sido oficializada ante la petrolera, de hecho, ninguna sección sindical tiene la toma de nota para ser oficialmente representantes de los trabajadores petroleros. A pesar de no tener la toma de nota, el 7 de diciembre del 2018 -con apenas seis días del nuevo gobierno- Romero Deschamps invitó a la “posada” del sindicato al nuevo director, Octavio Romero, y frente a él entregó a cada líder de sección su nombramiento, pero lo hizo en un sobre manila amarillo cerrado y ninguno de los liderazgos locales lo ha presumido. La duda crece: ¿qué había en el sobre si la STPS no le dió la toma de nota a Romero Deschamps? En teoría, los líderes realizaron la asamblea petrolera cuando Alfonso Navarrete Prida era el titular de la STPS y éste no le dio la toma de nota, porque el siguiente periodo de la secretaría general iniciaba en enero de 2019.

Hoy Mario Ross tiene contra la pared a los líderes petroleros que han dominado la escena desde Carlos Salinas de Gortari, aunque depende al 100 por ciento de que la STPS le haga su toma de nota al ser el único que ha cumplido en tiempo y forma con la asamblea requerida.

Por cierto, la juez octava de distrito en materia administrativa, Rosaura Rivera Saucedo, deberá decidir sobre ese tema este jueves y de ser favorable el amparo, la entrega del sindicato al nuevo liderazgo deberá ser inmediata y es eso o que se inicie una larga batalla legal.

BUZOS

1. No pierda de vista el próximo round entre S&P y Pemex por las reservas petroleras. Este año ya son una bronca y una nueva baja en la calificación es inminente.

2. No pierda de vista a varios personajes que están en Pemex y sus nombres están dando vueltas entre los empresarios y los proveedores: uno de ellos es Javier Emiliano González del Villar, director de Pemex Logística, pero en realidad su operador estrella es uno de sus asesores con quien ya trabajó en el GDF: Juan Pablo Martínez Iglesias, si se los quieren presentar mejor corra.

3. Otro directivo del que hay que estar atento es de Carlos del Ángel Perez, de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, a cargo de Marcos Manuel Herrería Alamina y que se supone es el subdirector de Administración Patrimonial, pero es quien anda platicando con los proveedores los temas de los adeudos, lo malo es que dicen lo hace fuera de la Torre de Pemex.