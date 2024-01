Agenda Confidencial | “Dedazo” con “chelas” y “machitos” 

El antiguo régimen priista utilizó la palabra “desaseo” para calificar prácticas descuidadas, innecesariamente truculentas y poco pulcras en la actividad política. Sirve el término para definir hoy el turbulento proceso en el partido Movimiento Ciudadano para designar a su candidato presidencial, y la participación que tuvo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Todo empezó cuando Samuelito y su esposa Marianita, al calor de las “chelas”, acompañada de “machitos” de cabrito, destaparon a su compadre Jorge Álvarez Máynez para participar en la contienda presidencial, convirtiéndose en el “autor del dedazo”, lo que incomodó a algunos “distinguidos” militantes, entre ellos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Quiero decirles que entrego la estafeta, aquí (en la cantina) a mi compadre… tenemos candidato, muy bueno, precandidato, y es el más naranja y fosfo de todos", celebró Samuelito. Envalentonada, Marianita declaró: "Vamos a demostrarle a México y a la vieja política que se han metido con la generación equivocada, así que te deseamos lo mejor, arráncate, Máynez". En redes sociales se difunde un “spot”, cuya autora debe ser la “señito”, donde argumentan que “se equivocan quienes creían que el Movimiento Ciudadano había “colgado los tenis” después del fallido intento de su esposo de convertirse en candidato presidencial y dejar a uno de sus “achichincles” al frente del negocio para que si perdía pudiera regresar a administrarlo. ¡Uyyyy qué miedo! Exclamaron dos damitas precandidatas que también buscaban la Presidencia de la República.

Al darse cuenta de las negras intenciones de adueñarse de Movimiento Naranja y empezar a tomar decisiones trascendentes, como destapar al candidato a la grande en 2024, el dueño del negocio, Dante Delgado, ex priista para quienes lo hayan olvidado, afirmó: “No es una designación del Gobernador: se construyó un consenso, se escuchó y se atendió a las fuerzas más representativas de partido", aunque reconoció que el gobernador de Nuevo León “lo tripulo”, cuando precisó que su decisión “pesó mucho” para la designación.

Indignado por el “dedazo” a favor de “Jorgito”, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó que no podría creer tamaña estulticia de Samuelito, detalló: "En una mesa con botana y cerveza, el Gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco".

A juicio de los observadores, Dante Delgado hizo el ridículo en este asunto del “dedazo” a favor de Máynez, aunque hay que reconocer que tuvo en ascuas durante casi un par de semanas a los espectadores no sólo a los “naranjas” sino también a los tricolores, azules, amarillo y morenos, pues el 30 de diciembre pasado, en un críptico mensaje, como lo calificaron algunos analistas, publicó un video con la siguiente frase: “Preparen todo, es hora de traerlo de vuelta”.

¡Y con el mequetrefe de Jorgito creen hacer un buen papal en la elección! Exclaman algunos observadores, quienes pronostican que Movimiento Ciudadano no sólo podría “colgar los tenis”, sino que lo van a enterrar tres metros bajo tierra.