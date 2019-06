Aguas Profundas | Desaparecer la CRE

Una corriente dentro de la 4T quiere desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que no estorbe a Pemex y a la CFE. Los planes para expandir a las dos empresas, sin dar marcha atrás a la reforma energética, se fortalecen con la salida de Guillermo García Alcocer de la presidencia del organismo, así como la de Ingrid Gallo Montero, secretaria ejecutiva. Este acto fue festejado tanto en las paraestatales como en la Secretaría de Energía.

Dentro y fuera de la CRE, la versión que se tiene sobre su salida es la misma: la presión del gobierno federal para que renunciara fue demasiada, al igual que el trabajo conjunto para minar la autoridad de los reguladores. Curiosamente, José Celestinos Isaacs -el mismo que apoya la refinería de Pemex en Dos Bocas- podría ser el nuevo presidente del organismo y entonces se convertirían en la oficialía de partes de Pemex y CFE. Ojo, con Celestino Isaacs trabaja Alejandro Ledezma, un personaje muy cercano al expresidente de la CRE, Francisco Salazar, a ver si eso ayuda. Se fue el último de los reguladores, sin duda. El reto es convencer al resto de los participantes de la industria de que jueguen contra CFE y Pemex con un árbitro comprado.

BUZOS

1.- El domingo, en Dos Bocas, el consorcio Van Oord y Grupo Huerta Madre presentaron la Draga Lelystad que no cumple con los requisitos necesarios para ejecutar los trabajos adjudicados, no tiene equipos para bombear la arena a tierra, sólo podría tirarala en alta mar abriendo las compuertas del fondo de la embarcación, lo que no servirá para este proyecto, el cual fue ganado con una oferta superior a los 260 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? Como los equipos de bombeo no se pueden adaptar una vez iniciados los trabajos, entonces, lo que hará el contratista es traer una draga diferente, de donde sea, lo que implica retrasos en la obra y un aumento del costo, situación que debería saber Rocío Nahle, titular de Energía y líder del proyecto. Ya Boskalis International GAMI Ingeniería e Instalaciones y Empresa Mexicana de Dragados se inconformaron. ¿Eso significa que Van Oord y Grupo Huerta Madre vende una Draga inadecuada? Pues sí.

2.-Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza; Gas Express Nieto, de Sergio Nieto; y Global Gas no fueron las únicas en tener descuentos de parte de Pemex, porque éstos fueron aplicados sin considerar algún criterio en específico; de hecho, en el caso de Gas Express Nieto, no se tuvo relación directa con la administración de EPN o con la familia Lozoya.

3.- Constructora Santandreu, ligada al gobernador Adán Augusto López Hernández, la que desmontó el manglar y fue multada por la ASEA con 13.9 millones de pesos, está registrada como especialista en comercializar lácteos, carnes, frutas y hortalizas, bien transparentes.

4.-Pemex extendió por seis meses su contrato con ENERMEX Logística y Terminales para descargar combustible de buque a pipa, tras el cierre del ducto Tuxpan-Tula para mantenimiento. Pemex compartirá muelle con Targa Fuels, para que ENERMEX haga el mismo procedimiento. Hasta ahora han movido más de tres mmb de combustible.