Aguas profundas | El apagón de la CFE

¿Por qué las primeras decisiones que va a tomar el próximo director de la CFE, Manuel Bartlett, son en torno a un programa amplio de mantenimiento de las centrales eléctricas?

Es muy simple. El actual margen de reserva del sector eléctrico mexicano está por debajo de los parámetros de seguridad y los anuncios de que habrá apagones en diversas partes del país, incluyendo el centro de la república, están por darse.

El margen operativo debe ser de alrededor de 25 por ciento sobre la demanda promedio a fin de poder atender los picos que ocurren en la demanda máxima, el tema es que este porcentaje se redujo porque no hubo crecimiento en la oferta de energía. El margen de reserva debe ser de 6 por ciento como mínimo y hay días, cada vez más continuos, en que este punto es rebasado y el peligro de un apagón regional se incrementa.

No es que Manuel Bartlett sea un héroe, es más un político con colmillo que lo que menos quiere es una crisis en el primer semestre del próximo año. Si las cosas siguen como van, en algún momento del próximo año próximo no habrá gas para generar electricidad en las centrales de ciclo combinado y se deberá recurrir a combustóleo y diésel. Y no hay gas porque no se hicieron las inversiones necesarias.

El próximo director ya presentó su proyecto de mantenimiento y reforzamiento de plantas generadoras en todo el país y además va a revisar el endeudamiento porque la CFE pasa por una situación financiera no adecuada

¿Hay manera de que Manuel Bartlett pueda generar energía más barata? No, de ninguna forma y menos si va a usar derivados del petróleo, un producto que va ganando terreno.

BUZOS

1.- El consorcio de origen rumano Grup Servicii Petroliere (GSP), mantiene una demanda legal con Pemex por un adeudo que ronda los 41 millones de dólares, más intereses.

GSP firmó contrato de arrendamiento con Pemex Perforación y Servicios el 11 de enero de 2013 de una plataforma de perforación GSP Atlas para el Golfo de México. El trato fue por mil 66 días, pero la petrolera lo terminó antes, el 30 de abril de 2015.

¿Tendrán conocimiento de esto el director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, quien relevó a José Antonio González Anaya en el cargo y, más aún, Octavio Romero Oropeza, quién será el director en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y de la bomba de tiempo que estallará tarde o temprano?

2.-En Campeche hay dos temas que urgen resolver: uno es sobre el caso de Exincomer y otro los trabajadores de OSA. La APICAM está denunciada penalmente y la tienen cuadrada por delitos de violaciones a amparos, fraude, despojo, enriquecimiento ilícito, alteración de documentos oficiales, etc.

Y los trabajadores pues siguen peleando, ya llevan cinco años peleando en tribunales. Por cierto, el SAE tuvo un billete de depósito que INVEX le dio por nueve millones de pesos y que deberían haberse usado para liquidar trabajadores y es dinero que se gastó en la administración de la empresa.