Aguas profundas | ¿El regreso de Oceanografía?

Pasar de ser una de las empresas consentidas del gobierno a una que no tiene ni para liquidar sus adeudos es posible en tan sólo un par de años.

Oceanografía S.A. mejor conocida como O.S.A tuvo su momento de esplendor en el gobierno de Vicente Fox, pero eso se acabó en este sexenio, cuando se pensaba que podría dar el salto a las grandes ligas de la mano de un cambio legal en el sector petrolero su mejor cliente (Pemex) lo derrumbó.

Amado Yáñez, dueño y operador de O.S.A terminó en la cárcel acusado de muchas cosas, la más importante de ellas fue la acusación de Banamex a quien supuestamente engañó con facturas falsas para birlarle 450 millones de dólares.

Emilio Lozoya, el primer director de Pemex en ese sexenio, fue quien inició la debacle; luego el infortunio. La empresa fue tomada por el Estado y quedó en resguardo de la PGR y del SAE, que no pudieron mantener la empresa abierta

Hoy OSA está en condiciones de volver a trabajar, al menos legalmente, Pemex le tuvo que devolver sus contratos, aunque ya no estuviera en capacidad de cumplirlos, y la Corte finalmente sentenció a su favor el problema que tuvo con Banamex.

Esta semana se desechó el recurso de revocación de Banamex contra la sentencia del concurso mercantil, eso es una buena noticia para O.S.A y su dueño Amado Yáñez. Sin embargo, la mala suerte persiste. Su barco Caballo Azteca fue incendiado el 12 de mayo pasado y la capitanía del puerto sigue sin comunicar las causas reales del accidente.

El barco está parado desde hace meses, no tiene carga eléctrica, no tiene combustible, no tiene gente a bordo ¿Cómo se incendió?

En Campeche tienen un par de teorías, una proviene de O.S.A y es que piratas se subieron al barco a quemar cables para robarse el cobre; la segunda proviene de ex trabajadores, dicen que la empresa quiere hundir al barco y cobrar el seguro, de esa forma podrían evitar el pago de las liquidaciones a los trabajadores que se dice asciende a unos 500 millones de pesos. Esas son las versiones.

La empresa llegó a tener un valor en el mercado por encima de los seis mil millones de dólares, su crisis con Banamex, la caída en el precio del petróleo y los recortes de Pemex casi la destruyen, sin embargo, en Isla del Carmen, Campeche; los contratistas se han empezado a mover en torno a la posibilidad de que Oceanografía S.A. regrese a trabajar en los próximos dos meses.

El estilo empresarial de Amado Yáñez es irrepetible. Él es la operación, el sistema y la estrategia; sabía en qué barcos había material o en cuáles faltaba por eso O.S.A no puede existir sin él.

Buzos:

1.-En Houston acaba de pasar la OTC, el evento más importante a nivel mundial para exploración y producción costa afuera, bueno. México pasó de ser la sensación del momento en 2016 al olvido en el 2018. Lo más relevante que se presentó fueron las finanzas de Pemex, ni la reforma, ni las asociaciones, ni los descubrimientos. Sólo las finanzas.

mail: lcarriles@la-prensa.com.mx

Twitter: @luiscarrujos