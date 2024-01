Aguas Profundas | El rescate privado de Pemex

La cifra es de escándalo, pero cuando se revele será disimulada con pretextos y supuestos acuerdos: el rescate financiero de Pemex por la 4T, sumando las aportaciones que van directo de la Secretaría de Hacienda a la petrolera más los descuentos en los impuestos y derechos y otras maromas fiscales, sumará casi 500 mil millones de pesos, incluyendo una mayor depreciación del peso frente al dólar- y si las cosas salen como lo está planeando el presidente, la bomba va a estallar hasta finales del 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador deje la Presidencia de la República y asuma el control de la petrolera el nuevo gobierno y para echarle sal a la herida, además, tendrá a la empresa un pago de deuda de corto plazo equivalente al 40% del total de su deuda.

Para entender esto rápido: El rescate de Pemex por la 4T va a costar casi 500 mil millones de pesos, una cifra inimaginable y los resultados no son mejoras en la producción de petrolíferos, crudo y gas natural.

Pero ese no es el único rescate, los privados han participado también en el rescate a Pemex, de una manera inopinada y a un gran costo personal y particular. Los proveedores en general, no los consentidos, esos no se tocan, han aportado de manera indirecta algo así como 290 mil millones de pesos a lo largo de este secxenio y es que el adeudo que se tenía con ellos en el 2018 era de unos 7 a 7 mil 500 millones de dòlares y hoy este monto, según las cifras preliminares de Pemex es de casi 18 mil millones de dólares más lo que se acumule en este año.

La desaparición de empresas completas con más de 50 años de vida en estados petroleros como Campeche, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco es sólo una muestra de cómo Pemex dejó de lado sus obligaciones para con los contratistas y eso repercutió en los costos de sus seguros, según nos dicen, estos aumentaron poco más del 20% en el último año frente a los niveles manejados en el 2018 y la razón es simple, no hay mantenimiento preventivo en las instalaciones y eso incrementa la tasa de riesgo.

El rescate hecho por la IP implicó la desaparición de miles de puestos de trabajo, pero sobre todo, incrementó el peligro con el que trabajan hoy los petroleros sindicalizados de Pemex y ese riesgo aún no se reconoce aunque el sindicato petrolero ya empieza a levantar la voz.

Buzos

1.-Hace unos días la calificadora Fitch Ratings cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Pemex de negativa a estable y la puso en ‘B+’. La razón de la calificadora fue que esperan una mayor solidez financiera y la inclusión de la petrolera en el presupuesto del gobierno federal 2024, el cual servirá para enfrentar sus pasivos durante este año. Cabe destacar que este pequeño guiño es algo destacable, pues no han sido pocos los desencuentros que ha tenido la empresa productiva del Estado por las evaluaciones que tienen estas agencias que, de acuerdo con Pemex, no han sido objetivos al reconocer las mejoras crediticias y productivas.

2.- Del caso de la empresa MC WELL SERVICES DE MÉXICO podemos comentar que además de las denuncias en la SFP ya ha denuncias en la FGR y al interior de la Pemex Exploración y Producción hay una búsqueda de los funcionarios públicos que están detrás de la empresa y que le han estado apoyando a pesar de todas las deficiencias técnicas, operativas y sobre todo de experiencia y ya en la ejecución en los activos existe una red completamente coludida que se encargó de devengar de manera acelerada el monto de este contrato firmado en agosto del 2022 y la meta es acabarse más de 246 millones de pesos en los activos petroleros Cinco Presidentes, Samaria Luna y Bellota Jujo.