Aguas Profundas | Engañar al Presidente

Para que Pemex Transformación Industrial pueda producir la cantidad de combustible que quiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita invertir, al menos 9 mil millones de dólares entre todo el Sistema Nacional de Refinación, eso lo sabe perfectamente el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza; su cuerpo de directivos y el Consejo de Administración, que incluye al titular de la SHCP, Arturo Herrera; y de Energía, Rocío Nahle, que, a pesar de sus esfuerzos, no puede someter al que en teoría es su subordinado.

Como está el presupuesto de Pemex, las inversiones para las mejoras que se harán en Pemex alcanzan los 50 millones de dólares por refinería, eso sirve para comprar tanques de almacenamiento, ni de broma para mejorar la infraestructura.

De la insuficiencia presupuestaria sabe el director de Pemex y a pesar de ello se compromete a alcanzar las metas con el Presidente López Obrador, los mandos medios de Pemex no tienen ni idea de cómo lo van a hacer, sobre todo porque hay, nos dicen, demasiadas manos metiéndose a gestionar contratos y pagos a nuevos contratistas mientras que los de siempre están a la espera de que los procesos normales avancen.

La gerencia de Pemex quiere más descuentos, la realidad es que ya hay pérdidas importantes y muchos están recortando sus posiciones para retirarse al menos hasta el 2025 porque para ellos este sexenio está perdido.

Oropeza sabe que hay dos refinerías que son una bomba de tiempo: Salamanca y Tula, con un historial reciente de accidentes, cada uno más grave que el anterior y con un origen común, la falta de mantenimiento.

En exploración y producción las cosas no mejoran. Estaremos a niveles anteriores a 1990, los éxitos para descubrir nuevos sitios no son lo esperado, hay varias alertas al respecto, y lo encontrado no sirve ni para reponer la producción actual. Los informes presentados mencionan, en diferentes momentos, que a pesar de los esfuerzos no alcanzarán las metas previstas.

Buzos

1.- Tras las lluvias este es el reporte que se tienen de la Refinería de Dos Bocas esta semana: Se inició la etapa de construcción (la llamada Fase 2) de los paquetes 2 y 3 a cargo de Samsung Engineering, el contrato incluye las plantas hidrodesulfuradoras de naftas, hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, planta de desintegración catalítica, planta reformadora. Se realizó la reunión de arranque e inicio de la etapa de construcción (Fase 2) del Paquete 1 que está a cargo de la empresa ICA Fluor, mismo que incluye las plantas combinada y la planta de coquización retardada. A pesar de las intensas lluvias no se han visto afectados los trabajos ni se ha inundado el sitio.

2.- A principios de año, poco antes del encierro por la pandemia, Blackrock estuvo hablando con varios empresarios sobre la posibilidad de deshacerse de sus activos en energía solar, lo que nos dicen es que estos procesos van en serio, las razones son los cambios en las reglas de juego y la llegada de empresarios ligados al actual régimen presionando para entrar aunque no tengan ni idea de la industria.

3.- ¿Quién es el empresario que importa etanol de Brasil, lo mete como Ayuda Humanitaria y lo revende en Veracruz y Boca del Río?