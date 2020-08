La planta petroquímica de Braskem Idesa Etileno XXI costó 5 mil 200 millones de dólares, es 75% brasileña y 25% mexicana, y es resultado de una Subasta Pública Internacional promovida por Pemex en 2008, donde más de 30 empresas participaron, para la adjudicación de un contrato de gas etano por 66 mil barriles diarios por 20 años. El ganador tenía que construir la planta.





El Presidente le dice leonino, pero no tiene ni idea de lo que implica: fórmula de precio, condiciones generales, cláusulas de penalización por incumplimiento, fue revisado y validado por instituciones públicas nacionales, asesores internacionales como Goldman Sachs, Lowell & Hogans, EnerChemtech, pensado a largo plazo con obligaciones “take or pay” para el comprador y “deliver or pay” para el vendedor.





Participaron el BID, IFC (Banco Mundial), Bancomext, Nafin, BNDES, SACE – Italia, EDC-Canadá que realizaron un estricto análisis para otorgar el financiamiento al proyecto: 3 mil 200 millones de dólares.





El problema no es la planta, es la baja producción de petróleo y gas, por eso Pemex no suministra etano a los complejos petroquímicos; a Etileno XXI entrega, cuando mucho, 75%, y por eso debe pagar las penas convencionales previstas. Esta es la principal y gran causa de las dificultades en la administración del contrato.





Para atender el desabasto se necesita importar con una planta criogénica, Braskem Idesa pueden desarrollar esa inversión, sin que Pemex tenga que hacer ningún gasto, son 200 millones de dólares que Pemex no tiene.





¿Dónde está lo leonino? No señor Presidente. Que no le mientan. Los actos ilegales reconocidos por Odebrecht en México se dieron entre 2012 y 2014; la subasta del contrato es de 2008.





Se dice que Odebrecht buscó conquistar obras públicas en México a partir de 2012 y Braskem Idesa es una inversión totalmente privada, sin conexión con obra pública.





La inversión requiere certidumbre jurídica, es esencial para ser atractivos pero, por el contrario un litigio contra Braskem-Idesa podría llevar a Pemex a tener que reembolsar a los bancos e inversionistas el valor de la inversión realizada por incumplimiento.

Sabemos que la empresa busca encontrar solución para el tema de falta de etano, un producto que también necesita Pemex, y con eso se pueden lograr conciliar las dificultades que tiene por no cumplir el actual contrato.





Buzos

1.-Pemex presume que pagó a sus proveedores. Pagó lo que quiso y no tienen facturas vencidas desde abril porque cerró su tesorería. Tanto Marco Herrería como Alberto Velázquez, director de Administración y de Finanzas, respectivamente, impiden a las empresas que facturen los trabajos por lo que fueron contratados. Todos los grandes contratistas comenzaron a moverse para intentar recuperar lo gastado e invertido en el último trimestre.

2.-Pues resulta que Perforadora Central recuperó de Marinsa la plataforma Uxpanapa hace 10 días y le rescindieron el contrato por no pagar la renta. La Jack Up tenía como objetivo operar el campo Xikin, uno de los 22 campos prioritarios del Plan Nacional de Hidrocarburos. Se dice que Marinsa debe la renta desde diciembre pasado y es el segundo campo en donde tiene problemas Marinsa, porque también se retrasaron los trabajos en Esah. Lo que se preguntan hoy los analistas es ¿cuándo van a declarar la quiebra?