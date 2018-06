Aguas profundas | Los siete monopolios gasolineros

Los descuentos que Pemex Transformación Industrial va a aplicar en empresas gasolineras que compren combustibles en mayoreo van a crear a, por lo menos, siete monopolios gigantes que van a controlar el mercado mexicano y reducirán la presencia de nuevos inversionistas, de hecho, ya han desalentado varios proyectos que se tenían en marcha.

Las empresas que van a ser ganadoras con los descuentazos de Pemex van a dominar regiones enteras y podrán revender al precio que quieran. La estructura de mercado pasaría de ser un monopolio del Estado a siete regionales.

En la última convención de la Onexpo, en Cancún, se anunció la que se supone es la nueva estrategia comercial de Pemex: descuentos de 12 centavos por litro a los que compren hasta 500 mil litros mensuales, que es el rango en el que está 60% de los empresarios, y 80 centavos a los que compran más de 75 millones de litros.

Las empresas que más beneficios tendrán con este esquema de descuentos son: Comercializadora Gasydi, que es la razón social de Oxxogas y que dominan el mercado del noreste del país; el segundo grupo más beneficiado es Petromax S.A. de C.V. que no es otro sino Petro-7, la compañía ligada a las tiendas de conveniencia 7/Eleven. Ambas están pegadas a la terminal de almacenamiento y reparto de Santa Catarina, en Nuevo León.

En tercer lugar, está la mexicana Hidrosina, con la razón social de VDM Administradora de Franquicias y la Inmobiliaria Damora-Crane, la razón social de la marca Corpogas, una de las empresas que dominan la zona centro del país. Ambas están sujetas a la terminal 18 de marzo en Azcapotzalco.

Otras beneficiadas serán Energas de México, de Gasmigas, vinculada también a la terminal de Azcapotzalco y distribuidora Hamse, que está vinculado a Grupo Chedraui, esta empresa está en Jalapa; y Fletes Lemargo, una empresa transportadora, con un alto consumo de combustible, que compra en la terminal de Azcapotzalco.

La realidad es que los grupos que se verán beneficiados por Pemex competirán contra las pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, que no tienen sistemas de administración y contabilidad, además de una serie de problemas hasta para pagar las nóminas.

El cálculo más conservador que se tiene es que cierren al menos unas tres mil estaciones de servicio en un periodo de 18 meses, pero pueden ser más si prevalecen estas condiciones donde no hay beneficios para quienes compren poco combustible.

Buzos





1.-En donde se están presentando cambios es en la Asociación Mexicana de Gas LP, se va Octavio Pérez Salazar como presidente ejecutivo y lo sustituye Jaime Ayala, un especialista del sector. Uno de los retos principales que tienen como organismo será la transición en el gobierno y los nuevos intereses que se tengan, para ellos la apertura es irreversible, pero hay que esperar a ver que decisiones se toman hacia adelante.

2.-Los costos de la salida de Alma Rosa Moreno Razo, ex subdirectora corporativa de Finanzas, no están claros para la administración de Carlos Treviño, director de Pemex. Ojo, es la funcionaria que más NO les daba a los proyectos del director.

mail: lcarriles@la-prensa.com.mx

Twitter: @luiscarrujos