Aguas Profundas | ¿Revivir a Hugo Chávez?

La nueva Ley de Hidrocarburos puso nerviosos a todos los inversionistas involucrados en almacenamiento, distribución, venta, importación, comercio y transporte de petrolíferos. Un análisis más exhaustivo prendió alarmas en otros grupos como el del Gas LP y la petroquímica, incluso el Gas Natural Licuado entra en la ley si se hace una interpretación muy amplia.

Llamada por los bunkers energéticos la #Leyexpropiese, por los modos del presidente venezolano Hugo Chávez a la hora de tomar los activos privados; la propuesta de la 4T de AMLO se parece en la narrativa para su implantación y en las motivaciones.

Temas que preocupan. Emergencia económica: el crecimiento del PIB e inflación son parte del día a día de Banxico y SHCP, que están dispuestos a sacrificar la meta de inflación, el problema son los precios de los combustibles y la narrativa habla de controlarlos, para eso necesitan controlar la cadena.

Para controlar el precio o lo vende por encima del mercado y se acaba la competitividad o subsidia y los no consumidores pagan un combustible que no usan. Los subsidios, al final de cuentas, es un “te rompo las piernas, te doy muletas y espero me aplaudas”.

La debilidad de la regulación. Ataca el mercado negro de combustibles, robo y venta. Pero, de nuevo, culpan a las empresas de un problema de fiscalización que ya es su responsabilidad. Desaparecen al regulador peor que en los últimos dos años, la nueva ley ignora a la CRE, pretende que Sener se haga cargo de un sector que evolucionó de la mano de la IP.

De nuevo. El tema regulatorio de la propuesta de la 4T termina en la posibilidad de que el Estado tome los activos privados y los ponga en custodia hasta que se normalice la situación que puede ser de inmediato o nunca porque es seguridad nacional.

Ese es otro tema cuya subjetividad, de plano, pone los pelos de punta a los abogados es el ¿Quién, cómo, cuándo hay emergencia económica? Quién lo define, sus parámetros son parte de las preguntas y se debe de agregar la estocada de la Dirección General de Aduanas y la Sedena en torno a su permisibilidad o la ingenuidad que hay en el paso del contrabando de petrolíferos. Eso es más un trabajo que debería de hacer la Secretaría de Energía o la CRE porque es un trabajo que pasa esencialmente por ahí.

Buzos

1.-El sistema de Codificación de Pagos y Descuentos de Pemex (COPADE) estuvo disponible para los contratistas una parte de enero y luego cerró; así que de nuevo hay un atraso que ya suma, este año, 25 mil millones de pesos y contando. En total, nos dicen hay un atraso de casi 90 mil millones y las cuotas para ponerte hasta adelante en la fila de pagos llegan a ser de hasta el 20% del contrato. Salieron bravos los chamacos.

2.-Ayer se armó la cámara hugara en la CRE y los comisionados tuvieron serias diferencias para otorgar 31 permisos para gasolineras nuevas. La comisionada 4T Norma Leticia Campos fue simple: no a 30 de los 31y en 8 de éstos coincidió con el Comisionado Luis Linares. Se fueron a pausa para recontar votos y al regreso resultó que no estaban de acuerdo con los dictámenes, básicamente no conocían todos. Al fnal, como en telenovela, se aprobaron todos los permisos por mayoría con el voto de calidad del presidente de la CRE, Leopoldo Melchi . Una duda ¿De verdad no tienen coordinación en los asuntos que tratan en el pleno?