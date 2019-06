¿Qué pasa con el mundo? Abro las páginas de los diarios o enciendo la radio y la televisión solo para encontrarme con un panorama desconsolador. No hay rincón del planeta que no muestre los síntomas de la insania colectiva; lo mismo el medio ambiente que la organización social se están desquiciando y por desgracia parece no haber una sólida respuesta que conduzca a la cordura y a la razón.

Hace más de quince años, el editorialista Angel Guerra Cabrera escribía que “El hambre es la más eficaz arma de destrucción masiva. Es una guerra del capitalismo contra gran parte del género humano que mata silenciosa, pero implacablemente y con mucho mayor poder destructor que las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Existen en nuestro planeta 852 millones de personas con desnutrición aguda, mientras el gasto anual en armamentos supera el millón de millones de dólares. Cada cinco segundos muere un niño por hambre o por enfermedades relacionadas con el hambre. Cada 24 horas mueren de hambre 100 mil personas, de las cuales 30 mil son niños menores de cinco años. Setenta y dos millones de latinoamericanos viven en pobreza extrema y sufren hambre”.

Todo lo anterior me lleva a comentar que he tenido acceso a dos libros de un escritor de origen ruso Daniel Estulin: La Verdadera Historia del Club de Bilderberg, y Los Secretos del Club Bilderberg, editados por Planeta de Barcelona.

Estulin, nacido en Lituania en agosto de 1966 es un escritor, investigador y orador ruso. Hijo de padre científico y madre pianista, trabajó en la agencia de inteligencia rusa. Como investigador ha centrado sus estudios en torno al Club Bilderberg.

¿Qué es Bilderberg? Dice Estulin que El Club de Bilderberg se constituyó hace 65 años, del 29 al 31 de mayo de 1954, en un hotel de la localidad holandesa de Oosterbeckl que le dio su nombre a la sociedad. El organizador fue el Príncipe Bernardo de Holanda. Desde 1954 se han reunido anualmente sin falta. Los libros documentan la historia despiadada de la subyugación de la población por parte de sus gobernantes. El lector asistirá al nacimiento de un Estado Policial Global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell, con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la OMS, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Todo está aquí: la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo y, lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del Nuevo Orden Mundial. Como lo destaca Estulin: el alba de una nueva era: Esclavitud Total.

Desde 1954 los socios del Club Bilderberg representan a la élite de todas las naciones occidentales -financieros, industriales, banqueros, políticos, líderes de corporaciones multinacionales, presidentes, primeros ministros, ministros de Finanzas, secretarios de Estado, representantes del Banco Mundial, la OMC y el FMI, ejecutivos de los medios de comunicación y líderes militares- un gobierno en la sombra que se reúne en secreto cada año sin falta, para debatir y alcanzar un consenso sobre la estrategia global. Pero -agrega- “sí se sientan allí las personas que controlan todo lo que se lee y se ve, encabezados por los barones de los medios de comunicación”.

Sigue diciendo el autor: “los socios del Club Bilderberg deciden cuando deben empezar las guerras (no en vano ganan dinero con todas ellas); cuánto deben durar (Nixon y Ford fueron defenestrados por acabar la guerra de Vietnam en 1974 cuando el grupo había planificado el fin de las hostilidades para 1978), y quienes deben participar. Los miembros del Bilderberg poseen los bancos centrales y están en posición de determinar los tipos de interés, la disponibilidad del dinero, el precio del oro y cuáles países deben recibir qué préstamos”.

En otro párrafo, páginas adelante, Estulin dice que Richard Salant, expresidente de la CBS News dijo: “nuestro trabajo es dar a la gente no lo que ellos quieren, sino lo que nosotros decidimos que deben tener”.

Jim Tucker, periodista que ha seguido las reuniones del Bilderberg durante más de treinta años, y su enemigo número uno no guarda sus secretos y revela que “ser testigo de la conferencia anual del Grupo Bilderberg es entender cómo los señores del nuevo mundo se reúnen en secreto y conspiran con la connivencia de los medios de comunicación. Y cómo además utilizan otros foros muy conocidos como el Foro Económico de Davós en Suiza, las reuniones económicas de los ocho países más poderosos, las conferencias sobre la globalización en temas económicos, políticos y sociales”.

Por eso me pregunto una vez y otra también….¿qué pasa con el mundo? Abro las páginas de los diarios o enciendo la radio y la televisión solo para encontrarme con un panorama desconsolador. ¿Bilderberg?

Premio Nacional de Periodismo 2018

Fundador de Notimex

