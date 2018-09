Código de Barras de la Vida Silvestre, conocimiento con impacto | México es Ciencia

Por Gerardo Adolfo Salazar Chávez (IBUNAM) y Patricia Cortés Calva (Cibnor)





El Código de Barras de la Vida Silvestre demuestra el impacto social de la ciencia. Esta es una iniciativa de la Red Código de Barras de la Vida (Mexbol), proyecto que consiste en crear un inventario de la biodiversidad mexicana a partir de fragmentos únicos en el genoma de cada especie.

Es preocupante que la enorme biodiversidad del país no esté inventariada. Hace dos años, por primera vez en la historia, tuvimos una lista de 24 mil especies de plantas mexicanas, pero sólo es una aproximación. Si no conocemos la diversidad, no la vamos a cuidar y no la vamos a aprovechar.

La información del Código de Barras de la Vida Silvestre,BWP (por sus siglas en inglés Barcode Wildlife Project), servirá como referencia cuando se busque identificar a qué especie corresponde algún espécimen del que se tenga poca información.

Será posible conocer la identidad de cualquier organismo, incluso a partir de muestras procesadas o alteradas, extrayendo un fragmento de su ácido desoxirribonucleico o ADN para secuenciarlo y cotejar el resultado con la información de labase de datos.

Además del beneficio que implica generar un mayor conocimiento de las especies nacionales, el proyecto también impactará en el combate al contrabando de especies, para lo cual se trabaja con la División Científica de la Policía Federal y es una herramienta para las instancias administradoras de nuestros recursos naturales, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La información que se ofrezca a las autoridades es el resultado de un protocolo internacional desarrollado junto con instituciones de otros cuatro países megadiversos: Sudáfrica, Nepal, Nigeria y Kenia.

Esta herramienta de información también podría ser útil para la certificación de alimentos, medicinas o cualquier producto con ingredientes naturales. En la medicina tradicional es importante verificar que un producto cumpla con los ingredientes señalados en la etiqueta, pues si se remplaza alguno sin informarlo podría afectar la salud del consumidor; además de que la alteración de una fórmula constituye un fraude.

El Código de Barras de la Vida Silvestre en México se encuentra en curso e involucra a más de 200 participantes, entre investigadores, estudiantes y no académicos.

El equipo BWP México, trabaja coordinadamente a través de la Red Temática del Código de Barras de la Vida (Mexbol), la cual fue reconocida desde hace más de ocho años en el ámbito nacional por Conacyt, institución que ha financiado la generación de código de barras que ha sido de utilidad en la identificación de especies de la biota mexicana; para lograr este objetivo, se ha utilizado la infraestructura física y académica de tres nodos: uno en el propio Instituto de Biología (IBUNAM), otro en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y uno más en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur-Chetumal); justo en este año 2018 se integra el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional (CBG-IPN) como un cuarto nodo en Reynosa Tamaulipas, el cual se espera fortalezca este proyecto en la región noreste de México.

Se debe destacar la participación internacional de esta Red Temática Conacyt, la cual se ha vinculado con la iniciativa internacional Barcode of Life, con sede en el Instituto Smithsoniano de Washington D. C.









El doctor Gerardo Adolfo Salazar Chávez es investigador titular B y director del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM), y especialista en Códigos de Barras Genéticos de Plantas en la Red Mexicana del Código de Barras de la Vida (Mexbol). Contacto: gasc@ib.unam.mx





La doctoraPatricia Cortés Calva es investigadora titular A en elPrograma de Planeación Ambiental y Conservación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y representante institucional del Cibnor ante la Red Mexicana del Código de Barras de la Vida (Mexbol) Contacto: pcortes04@cibnor.mx





