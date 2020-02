¿Por qué nos dan tanto miedo las epidemias? Porque hay que temerles. A lo largo de la historia de la humanidad han sido un símbolo de muerte, al grado que uno de los jinetes del apocalipsis es la peste, que acabó con la vida de 75 millones de personas, la gripe española de 1918 mató aproximadamente a 50 millones, la viruela terminó con la vida de 300 millones alrededor del mundo antes de erradicarse o el sarampión a más de 200 millones, hacen que las epidemias sean un tema que mueve nuestros temores más profundos.

Las epidemias son tan peligrosas porque su crecimiento no es lineal, es exponencial, esto significa que se multiplica por sí mismo, de acuerdo a estos algoritmos, de no atenderse y no tomar medidas precautorias, podría cubrir una parte importante de la humanidad. En el mundo hay cerca de 7 mil 700 millones de personas.

¿Esto significa que debemos de preocuparnos? Hasta este momento, no. Alrededor del mundo se han detectado 24 mil 631 personas con coronavirus y 494 muertes, la mayor parte en China, pero en México no se han detectado casos, y no hay elementos que permitan suponer su propagación en el país.

La gran enseñanza que dejó la influenza AH1N1 en el 2009, nos ha permitido generar un sistema que reacciona con oportunidad y eficacia. Hasta hoy, no hay elementos que obliguen a un protocolo especial de coronavirus en México, pero las recomendaciones para enfermedades respiratorias ya se están aplicando y son muy convenientes, es importante que toda la población las conozca y las cumpla.

La prevención, el autocuidado y la responsabilidad han sido las barreras más poderosas frente a otras infecciones respiratorias, como lo fue en su momento la influenza y lo será, eventualmente, si se detecta algún caso de coronavirus en México.

