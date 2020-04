Coronavirus y el encerrón con TikTok

El encerrón hogareño ocasionado por el coronavirus ha causado que la app TikTok sea una de las redes sociodigitales favoritas de 500 millones de usuarios en el mundo que intentan ahuyentar el aburrimiento a costa de compartir la privacidad de su habitación, esto a través de videos sensuales y actuaciones divertidas.





Los usuarios van desde niños de 10 años, actrices profesionales y hasta futbolistas como Rafael Márquez, que se estrenó no con una gambeta con el balón, sino con un baile de merengue. El contenido contrasta con la seria personalidad que regularmente manejó como káiser de nuestra selección de futbol. ¿A qué se debe esta desinhibición?, pero mejor vamos por partes:







Redes sociodigitales: Existen más de 100 y van desde plataformas profesionales, entretenimiento y búsqueda de pareja, donde los usuarios pueden subir fotografías y videos prácticamente en cualquier parte del mundo con el uso de un smartphone. De acuerdo con The Global State of digital existen más de tres billones de personas que tienen acceso a las redes. Facebook es el número uno, con dos mil millones de usuarios. Pero el año pasado TikTok se convirtió en la app más descargada con más de 60 millones de instalaciones, lo que la posiciona como la novena más popular.





TikTok. Se descarga en iOS o Android gratuitamente. Sus orígenes son de 2014 cuando en China se creó musical.ly. En 2017 fue adquirida por mil millones de dólares y se fusionó con Dowgy, que significa “sacudir la música”. Ahí es cuando dos jóvenes exportaron su plataforma y se adoptó en Occidente con el nombre de TikTok. México es el cuarto país con más usuarios (19.7 millones), el primer lugar es EEUU (39), le siguen Turquía (28.4) y Rusia (24.3). A diferencia de Facebook, Twitter e Instagram, su dinámica es crear videos con dinámicas de no más de 60 segundos, con filtros de audios extraídos de series, películas, telenovelas, o situaciones cotidianas que se hayan vuelto virales. También se puede añadir un fondo musical y efectos especiales de inteligencia artificial.

Desafíos de Hashtags. TikTok ha popularizado los llamados challenges que consisten en crear un reto y nombrarlo hashtag, y que la mayoría de los usuarios lo repitan en la comunidad. En teoría sus usuarios deberían de ser centinelillas de edades entre 14 a 17 años, pero esta red ha atraído a otras generaciones, que van desde señoras como Erika Buenfil, actores como Will Smith, Jennifer López, o el mismísimo Chuponcito, y próximamente Kemonito. La cuenta con más seguidores es de una adolescente estadunidense de 17 años llamada Loren Gray con más de 42 millones de seguidores.





¿Por qué es tan popular? Porque los usuarios pueden actuar, cantar y bailar. Sin embargo, a los niños menores de 10 años les está causando problemas de ansiedad, por la necesidad de crear contenido y recibir aceptación. En tiempos de coronavirus esta red es un canal de comunicación y marketing poco explotado por las marcas que tienen como audiencia principal no solo a los adolescentes. Hace unas horas se anunció que YouTube prepara una aplicación similar competir con la popular red social.





Frentes abiertos. De acuerdo a The Intercept, hace unas semanas las guías internas para los moderadores de TikTok se filtraron y mostraron cómo la compañía suprimía vídeos de usuarios poco atractivos. Se censuró contenido de usuarios con obesidad, problemas dentales, cicatrices, etcétera. La empresa china informó que esas guías ya no se usan en su compañía, pero que en un inicio sirvieron para atraer y retener a los nuevos usuarios. En fin… en tiempos de coronavirus, al ocio y la privacidad los unen menos de 60 segundos, lo mismo que duran las adaptaciones divertidas de la canción de “Aquí llegó tu tiburón” en TikTok y sus más de 84 millones de visualizaciones en You Tube.













Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM

@gersonmecalco