Crisis por el agua

La intensa sequía que asola el país es la antesala de una crisis que se avecina por la falta de agua derivado del calentamiento global y la falta de lluvias. Tenemos el registro histórico más bajo en los últimos 28 años, reporta el Monitor de Sequía de México. La primera quincena de enero de 2024, la sequía se incrementó en un 61.59% en todo el territorio nacional con relación a finales del año pasado.

En diferentes regiones del país la situación es más alarmante. De las 210 principales presas del país, sólo ocho están al 100% de su capacidad, 117 se encuentran por debajo de su almacenamiento y cinco embalses están completamente secos de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Valle de México dispone de agua para los próximos 147 días, es decir, hasta junio, debido a la intensa sequía que afecta la región de la cuenca del río Cutzamala. El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México redujo la extracción de 12 metros cúbicos por segundo a 3 metros cúbicos por segundo, de lo contrario, el suministro se agotaría a finales de abril. Esto ha traído como consecuencia el poner en marcha planes de emergencia para dosificar el agua. Ahora, las alcaldías recibirán agua de acuerdo con la zona económica, lo que podría traer como consecuencia algunos conflictos sociales.

De igual manera, Zacatecas, mi estado, está en focos rojos. En diciembre, la sequía abarcaba al 74.1% de la entidad, actualmente registra un 84.5%, es decir, el estiaje se ha incrementado en un 14% en los municipios zacatecanos. La superficie de 16 estados se encuentra 90% seco. De no generar estrategias y políticas públicas emergentes en los tres niveles de gobierno, tendremos una serie de consecuencias que afectarán la alimentación, la salud, la productividad y la economía del país.

Como legisladora en diversas ocasiones he apelado por combatir la sequía que sufre el campo mexicano. He exhortado a la Conagua para que actúe en favor de los productores agrícolas ante la falta de este recurso natural. Además, brindar apoyos para no perder los cultivos por la escasez del agua.

En este último periodo ordinario presentaré una iniciativa con el objetivo de que por cada peso que aporten los trabajadores del campo, el Gobierno Federal, estatal y municipal aporten 1 peso respectivamente. En este sentido, con el dinero recaudado se deberán realizar acciones para atender y rescatar al agro mexicano. El calentamiento global y el cambio climático nos ha alcanzado. Es nuestro deber cuidar el agua desde cualquier sector poblacional y desde los gobiernos, implementar acciones ante la escasez de dicho recurso.