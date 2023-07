Desaforada | Un rosa pastel desigual 

Los videos del trend Rosa Pastel en TikTok, que muestran las expectativas que tenían los jóvenes cuando empezaban a estudiar contra la realidad a la que se enfrentan, es una evidencia más de que algo sigue sin funcionar en el sistema en el que vivimos.

No es una cuestión del destino o un simple “hay que echarle ganas”, los videos señalan con toda claridad quiénes sí tienen la posibilidad de alcanzar sus metas y quiénes caen en las redes de los trabajos peores pagados y que no fomentan el desarrollo profesional ni personal.

Esto me recordó precisamente a un estudio que realizó el Centro de Estudios de Investigación Espinosa Yglesias (CEEY) sobre Movilidad Social, en el que revela que de cada 100 mexicanos que nacen pobres, 74 morirán sin cambiar su situación económica. El asunto empeora cuando hacemos un close up por cada estado del país porque no es lo mismo tener la fortuna de nacer en la Ciudad de México o Nuevo León que en Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

En los estados del sur pueden pasar tres generaciones en los que una familia se mantiene en la pobreza, es decir, si el abuelo nace pobre, su hijo y su nieto se mantendrán sin movilidad social; en tanto, si una persona nace en la capital o en Nuevo León, es muy probable que la movilidad social sea dinámica porque el papá y el hijo sí mejorarán su situación económica. El nivel mejora si la piel no es oscura.

Si lo vemos por género, lo que muestra este estudio es que si una mujer nació en condiciones de pobreza, tendrá menos probabilidades que un hombre de escapar de esta. Y si proviene de un estatus elevado, tendrá menos probabilidades de mantenerlo. Aquí hemos hablado de cuántas mujeres sobreviven con un salario mínimo.

Ahora, el espectro es reducido cuando vemos quiénes pueden hacer una licenciatura en una escuela pública. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solo acepta al 10% de los aspirantes para tener una educación superior y “ser alguien en la vida”.

Un informe del IMCO y Coparmex muestran que la población desocupada está conformada principalmente por jóvenes. En el primer cuatrimestre de este año, 6 de cada 10 personas (entre 25 y 44 años) que tiene educación media superior o superior, busca pero no tiene empleo.

La mayor parte de la Población No Económicamente Activa Disponible está compuesta de más de 3 millones de mujeres; mientras que 1.8 millones son hombres. Del universo de mujeres con disponibilidad laboral, 77% indicó que en lo que encuentra empleo se dedica a las labores domésticas; mientras que sólo 25% de los hombres se dedica a esta labor.

Sería interesante que los precandidatos a la presidencia puedan resolver esta disyuntiva laboral de una población que será clave para ganar votos el próximo 2 de junio de 2024.