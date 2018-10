Desde los tendidos de la plaza México

Antonio García “el chihuahua” diez años de triunfos

Un torero hecho en el pueblo y para el pueblo –dicho por el mismo- Que gusta y se gusta, garantía de carteles.

Hizo la legua toreando desde en los pueblitos de nuestra provincia. Con un carisma singular, siempre arrollando llena plazas de todos los aforos. Desde que parte plaza trasmite alegría, emociona desde primer lance y así va creando y ligando para gusto y regocijo de los aficionados cientos de “istas” que lo esperan. Cumpliendo este año 2018, diez de Matador de Toros, alternativa que el maestro Eloy Cavazos le otorgó con un toro de Bernaldo de Quiroz en la Plaza de Ciudad Juárez y como testigo Oscar San Román. Torero siempre con sitio, aumentando recursos a su técnica, perfeccionando tiempos y distancia siempre con su sello personal que yo he disfrutado, no las veces que me gustaría, pues las empresas de -acá de este lado-no reman con su nombre los carteles. Ahora lleva en 20 corridas 41 orejas y tres rabos cortados a ley. Con una década en activo 300 corridas toreadas. Siempre en activo con mayor sitio y gusto, siempre dando la cara sumando las 30 corridasy 15 festivales al año que no cualquier matador realiza. . Desde novillero El Chihuahua arrollo en las plazas: cuatro años sumó 104 festejos, con ocho meses en el hule por cornadas fue el novillero que más ha toreado en México durante los últimos 25 años. Es constante, no se deja ganar la pelea nunca, ahora con más sitio, aumenta el temple toreando más despacio. Su meta es, esta Temporada Grande regresar y salir por la Puerta del Encierro de la Plaza México y así llegar a partir plaza en Madrid, -será un triunfo personal- me asegura este matador de toros en amena charla telefónica. Con la confianza en sus apoderados de siempre Kike Valles y Curro González, Apoderados Independientes, como él , decimos Que Dios reparta suerte pues Antonio Garcia El Chihuahua logra que todos salgan toreando!

LO QUE ME RECUERDA UN COMENTARIO QUE LEI







En la revista taurina semanal Aplausos columna La Revolera: Un pequeño grupo de empresarios se han repartido el toreo por distritos como la mafia de Chicago en los años de la ley seca. Hasta el punto de que la palabra Apoderado Independiente ahora significa poco menos que nada; aunque queden unos pocos, muy pocos toreros y apoderados como Antonio Garcia El Chihuahua con Kike Valles y Curro González. Con agallas para intentar salir adelante sin ponerse en manos de los chupasangre…

LA FIESTA DE LOS TOROS ES LA FIESTA DEL PUEBLO

.No sólo se denomina así por lo que acontece a su alrededor, porque se celebra cuando los pueblos están de fiesta y sus gentes en actitud festiva. La fiesta de toros es fiesta también porque puede ser fiesta de los sentidos, para todo aquel, claro está, que tenga sensibilidad. La fiesta de toros es pasión , es ovación, es silencio, la fiesta es palmas y es pitos. La fiesta es democracia, porque en el éxito y en el fracaso sólo manda el pueblo, más concretamente, su mayoría. Fiesta en su sentido más sublime puede ser algo muy serio algo en que no hay nada gracioso en un hombre que se pasea por las barbas de un toro. Hablamos de responsabilidad, de la que eleva y de la que hunde…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE