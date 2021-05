Durango en Semáforo Epidemiológico Verde

El hecho de que Durango pase a color verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, puede resultar una auténtica forma de ver la luz al final del túnel, después de más de un año de vivir en una pandemia que nos ha obligado de distintas formas a vivir en un confinamiento social, económico, laboral e incluso familiar.

Pero algo que hay que recordar, es que a diferencia que, en el resto del mundo, donde se conoce el avance frente a la pandemia, haciendo pruebas y más pruebas a la población para incluso detectar casos asintomáticos, en México se ha determinado conocer el avance en función de las camas de hospital dedicadas a atender casos de covid-19.

El problema, es que habiendo tasas de mortalidad en casos de intubados en hospitales públicos, que llegan a superar el 80 por ciento, quienes tienen síntomas graves derivados del coronavirus SARS-CoV-2, están prefiriendo enfrentar la enfermedad en sus hogares, temiendo a un sector salud con problemas de equipamiento, capacitación y falta de medicinas.

Es por esto, que llegar a estar en el color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, no constituye necesariamente una garantía de mayor seguridad, por lo que tiene un lado positivo, en cuanto a impulsar una mejoría en la economía local, el comercio y la vida laboral, lo que resulta necesario, ya que el encierro ha generado una auténtica debacle económica.

El punto, es recordar que mientras no se haya vacunado a entre un 70 y un 80 por ciento de la población, no se puede hablar de una inmunidad de rebaño y en tanto esta no se consiga, sin importar si estamos en semáforo verde, amarillo, naranja o rojo, necesitamos seguir cuidándonos y protegiendo a los nuestros, ya que aún estando vacunados, podemos ser portadores del virus y estarlo repartiendo por ahí, sin que nos haga daño, pero sí perjudicando a otros que todavía no hayan recibido las dos dosis de la inoculación.

En estos días, en Durango, Martha Elba Valdez Pérez, quien preside la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), ha reconocido que la transición al Semáforo Verde, favorece el intercambio comercial, pero señala que resulta algo que no necesariamente es tan positivo, ya que puede implicar el que se baje la guardia, algo que puede resultar contraproducente.

En este sentido, recuerden que se puede utilizar el cubrebocas y hacerlo correctamente, sin que ello implique morirse de miedo y no salir. Es importante reimpulsar la economía de Durango y la de todo nuestro país y hacerlo con las precauciones necesarias, permitirá que el esfuerzo tenga una continuidad hasta lograr el recobrar verdaderas condiciones de normalidad.

Por lo pronto, tomando con optimismo la condición actual de Durango, sigamos usando cubrebocas tapando nariz y boca, respetemos la sana distancia, lavemos nuestras manos continuamente y no las llevemos a nuestras caras, además de mantener el distanciamiento social, en conciencia de que podemos convivir a metro y medio de distancia y si es posible, haciéndonos pruebas de PCR o de antígenos, mejor aún.

Estamos en la recta final, cuidémonos y protejamos a los nuestros.





FB: YolandaDeLaTorreV

Tw: @yoladelatorre