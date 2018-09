Educación o deformación sexual en las escuelas

VER

Pedí a una de mis sobrinas nietas que me facilitara su libro de Biología, correspondiente a 1º. de Secundaria. Hay que reconocer que, en general, los libros oficiales están bien hechos, con muchos y oportunos contenidos y una muy buena pedagogía.

Sin embargo, en lo relativo a sexo y género, en ese libro se dice: “Ser hombre o mujer, desde el punto de vista biológico, se refiere estrictamente a las características físicas que los distinguen, determinadas por los cromosomas sexuales: estas características designan el sexo del individuo. El concepto de género, en cambio, se refiere al grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido éste desde el punto de vista sociocultural, y no exclusivamente biológico. Así, el concepto de género incluye los atributos psicológicos, sociales y culturales de cada sexo” (pág. 185). “El género se refiere a la identificación de los individuos con las normas sociales y culturales que han asignado tanto a la masculinidad como a la feminidad” (pág. 186).

Sobre la masturbación, afirma: “En la adolescencia es natural sentir la necesidad de autosatisfacerse mediante caricias y estímulos, sobre todo en la zona de los genitales: es lo que se conoce como masturbación” (pág. 187). Y propone una discusión en grupos sobre “mitos e ideas falsas asociados a la sexualidad”, en base a “la discusión entre dos personajes: uno de ellos está influenciado por creencias falsas sobre la masturbación, y el otro que se ha informado con sexólogos, lo convence mediante argumentos sólidos” (pág. 190).

En cuanto a relaciones sexuales, dice: “¿Piensas que cualquier práctica sexual que cuente con el total consentimiento de los involucrados, que no produzca daño y resulte placentera, es sana y agradable? ¿Por qué? (pág. 188). “Ejercer tu sexualidad de manera responsable, respetuosa y tolerante -es decir, madura- implica informarte y actuar con libertad, pues no tendrás miedos ni culpas. Si logras esto vivirás una sexualidad segura y plena” (pág. 191). Y entre los métodos anticonceptivos, además de toso los consabidos, enumera también los naturales, como el Billings y el calendario, pero les da sólo entre el 70 y el 80% de efectividad (pág. 200). Por lo menos los menciona, cosa que antes no se hacía.





PENSAR

¿Es correcto lo que enseñan los oficiales libros de texto? En cuanto a sexo y género, son diferentes, en efecto, pero no se pueden separar, como si alguien pudiera escoger su género sin tener en cuenta su sexo. Las modalidades culturales afectan y hasta condicionan la forma de vivir la masculinidad y la femineidad, pero no la pueden ignorar o despreciar. Así como se presenta el tema en el libro oficial, se intenta llegar a evitar la discriminación hacia quienes tienen tendencias diferentes, lo cual es sano, pero no se puede justificar asumir un género sin tener como base el propio sexo.

Lo que afirma sobre la masturbación no es moralmente aceptable, porque ésta refleja un problema de personalidad. Es una regresión a la etapa fetal, en que el individuo está vuelto sobre sí mismo. Es una compensación a muchas frustraciones. Es un autoconsuelo egoísta. Es producirte una autosatisfacción, porque la vida no te complace. Es una señal de que no estás recibiendo el afecto, el aprecio y el reconocimiento que necesitas para disfrutar la vida. Sin embargo, es un autoengaño pasajero y transitorio, que provoca nuevas frustraciones y decepciones de sí mismo.

No es moralmente adecuada la liberalidad a que da pie cuando trata lo de las relaciones sexuales, pues es una invitación a que practiquen su genitalidad en todo tipo de relaciones, sin control de emociones y sentimientos. Luego se quejan de por qué hay tantos embarazos en adolescentes. Estos libros de texto también tienen responsabilidad.





ACTUAR

Padres de familia, conozcan lo que sus hijos reciben en las escuelas; platiquen con ellos al respecto; discutan y aclaren lo necesario; procuren tener buena información y formación sobre estos temas. Hablen con sus maestros, para que pueda complementarse lo que dicen los libros con otras opiniones morales confiables, con la colaboración de ustedes, que son los primeros e insustituibles responsables de la educación de sus hijos.