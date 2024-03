El desprecio a Ceci

Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos.

Ceci Flores

Hace unos días una mujer se plantó frente a las puertas de Palacio Nacional para entregarle a López Obrador la pala que ha utilizado para la búsqueda de sus hijos y de otros desaparecidos.

Esa valiente mujer, de nombre Ceci Flores, es fundadora de un comité en Sonora y tiene tres hijos desaparecidos. Su simbólico acto volvió a poner en el centro del debate la búsqueda de miles de compatriotas que se encuentran desaparecidos y olvidados por las instituciones, y hasta borrados de las estadísticas oficiales.

La respuesta de AMLO a Ceci fue humillante. Lejos quedó aquel político que dice representar al pueblo, que lo conoce y que a él se debe, se exhibió tal como es, déspota e insensible. Veamos:

Los periodistas de la fuente le informaron en la “Mañanera” de la presencia de la activista en el exterior.

-“¿La va recibir? Le quiere entregar la pala que usa para la búsqueda”.

López Obrador.- “Ah, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí”.

Periodistas.-“¿No va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexenio?”.

AMLO.- “Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”.

Al día siguiente nadie le preguntó acerca del tema y él no hizo ningún comentario. No le importo a nadie. Como recurso, Ceci Flores se vistió con uniforme de beisbolista para ver si así la recibía, sabedora de la afición presidencial. La ironía es brutal. Un supuesto defensor del “pueblo” que sí recibe a deportistas, pero no a los familiares de los desaparecidos.

En la “Mañanera” del 31 de julio de 2023, el tabasqueño expresó su negativa a reunirse con las madres buscadoras, ya que había “propósitos politiqueros”. ¿Qué tiene de “politiquería” atender a miles de víctimas que sufren la ausencia de alguno de sus familiares? En realidad, lo que hace es abdicar a su obligación como gobernante.

Este vergonzoso proceder de López Obrador sólo confirma que utilizó la bandera de los desaparecidos como una triquiñuela para atraer votos en 2018. Sí, en efecto, al cerrarle la puerta de Palacio a Ceci Flores le dio también un portazo a los miles de familiares que buscan incansablemente, sin ayuda del Estado y bajo amenaza del crimen, a sus seres queridos. Así actuaron en su momento Echeverría y López Portillo, compañeros ideológicos y de partido de AMLO. Ni duda cabe, son tan parecidos. Y lo alaban los desmemoriados.

@pedro_penaloz