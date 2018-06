El mundo de la realeza

RECORDANDO AL DUQUE DE WINDSOR EN SU 46 ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO





¿Quién no recuerda que, hace 46 años, que el duque de Windsor falleció? Quien fuera el rey de Inglaterra y que dejó todo un reino, sino un imperio por “culpa de esa mujer” según palabras de la reina madre.

Cuando uno está a dieta, imagínense, queridos lectores, dejar el pan o el refresco es muy difícil, pero imagínense renunciar al trono más importante del mundo por amor. Meghan Markle es la segunda mujer divorciada norteamericana que se convierte en duquesa y princesa, pero Wallis, por el desprecio de la sociedad de ese tiempo que vio cómo su rey y emperador la prefirió antes que sus deberes hacia su patria, estuvo a punto de dejarlo durante la crisis de la abdicación porque Ella lanzó una declaración que indicaba su disposición a retirarse de una situación insostenible, y escribió en privado al rey, instándole a no abdicar. Dolorosamente consciente de que la historia la vería como la mujer que había obligado a un hombre a renunciar a su trono ".

EL discurso del rey

Inolvidable fue su discurso:

“Tras larga espera, puedo al fin hacer una breve declaración auténticamente personal. No he pretendido ocultar nada, pero por respeto a la Constitución, hasta ahora no me ha sido posible hablar. Hace apenas unas horas cumplí mis últimos deberes como Rey y Emperador, y ahora que he sido sucedido por mi hermano, el duque de York, mis primeras palabras han de ser para proclamar mi fidelidad hacia él. Así lo hago con todo mi corazón”,

“Todos ustedes conocen las razones que me han llevado a renunciar al trono. Quisiera hacerlos comprender que, al tomar esta resolución, no he olvidado en absoluto al país o al Imperio, a los cuales, primero como príncipe de Gales y más tarde como Rey, he dedicado veinticinco años de servicio. Pero pueden creerme cuando les digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como Rey, en la forma en que desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo”

Para nosotros, los seres comunes y corrientes que nos enamoramos y nos dejan por alguna razón, y sin que nos digan nada, tras el paso del tiempo entendemos que no podemos obligar a la persona amada a querernos, a estar con nosotros. Decimos que el tiempo dirá. Para el rey, en 1936, el haberse enamorado como loco de una mujer con pasado y con dos ex vivos, era importante hacerla su esposa.

No la quiso abandonar. El amor y la pasión se fundieron e hicieron de eso una fuerza muy grande como para dejar a un imperio que abarcaba muchísimo por amor. Él la amó. No sé si ella le correspondió con es misma pasión.

En mayo de 1972, y tras una agonía por el cáncer, falleció el duque de Windsor, en París. 35 años de amor, 35 años de exilio, 35 años sin trono, pero con la mujer que amó, quien estuvo a su lado hasta que el ex rey falleció y entonces sí, la abandonó solo para encontrarse con ella en abril de 1986, cuando ella dejó de existir.

No se había visto en aquella época a un monarca abandonar todo por una mujer. De hecho, Wallis dijo que hubiera tomado un avión y hubiera desaparecido. El rey no consintió abandonarla ni haber podido ser abandonado. El amor triunfó pésele a quien le pese.