El mundo de la realeza

CRISIS MONARQUICA EN ESPAÑA PARTE 1









Felipe VI asistió, con abucheos de la gente, una multitud, quién pide la abolición de la monarquía, a la toma de posesión del presidente López Obrador este pasado 1 de diciembre. Yo recuerdo que cuando vi por primera vez en la prensa a Felipe, él tenía 16 años y estudiaba en Lakefield, Canadá. Yo era más joven. Lo recuerdo jurando la bandera, haciendo el servicio militar, con sus novias, cuando juró la constitución al cumplir la mayoría de edad, cuando se matriculó y se graduó de la Universidad, él era conocido como el “el preparao” hasta que se casó.

Esta familia se caracteriza por la corrupción como su gobierno, y digo su gobierno, pues trabaja este al parecer solo para la élite española. Desde que se descubrieron las supuestas amigas de Juan Carlos, si señores, sin el Don, la intervención de la emérita en el club Bilderberg, el pasado de Letizia, desde que Iñaki Urdangarin aprendiera a ser corrupto y por esto está en la cárcel, los escándalos de los nietos de los eméritos, Las infantas una divorciada y otra supuestamente también corrupta como su marido…y los miles de torturados españoles por acoso electrónico y organizado, donde se ve implicada hasta la policía. Precisamente una organización contra la tortura llamada Viatec le escribió al rey y este, que ha de saber cómo todo jefe de estado, de estas torturas y suicidios por culpa de las agencias de seguridad y de quienes correspondan, se hizo de la vista gorda, pues no respondió.

Muchas víctimas esperan una respuesta y una actuación de parte de “el rey de todos los españoles” quien, por cierto, hace poco se aumentó el salario junto con su familia.

Si los reyes están disgustados privadamente, también es un asunto de Estado. En las monarquías no hay amor. Si Felipe vino a la toma de posesión del presidente López Obrador es cuestión de intereses personales y de negocios aquí en nuestro país.





Y para colmo, La ex amante del rey Juan Carlos lo acusó de tener cuentas en Suiza y utilizarla de testaferro. Diputados republicanos piden indagar actos de corrupción.

Según el periódico la República: “Los partidos republicados de España han solicitado que se investigue al rey Juan Carlos por posibles actos de corrupción, esto tras algunas revelaciones que realizó su ex amante, la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La ex amante del rey Juan Carlos lo acusó de utilizarla como testaferro para ocultar su patrimonio en cuentas de Suiza. Estas declaraciones fueron grabadas por el ex comisario José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal.”

La familia real española es extremadamente impopular con la gente, lo que se debe principalmente a los muchos escándalos de los últimos años.

Los jóvenes socialistas piden un referéndum sobre la abolición de la monarquía.

Sin embargo, una enmienda constitucional requeriría una mayoría de tres cuartos en ambas cámaras; es poco probable que llegue a ellos.



Para el periodista alemán Thomas Urban, quien comenta en su artículo La casa real más impopular de Europa es asombrosa, afirma:

“Para el rey Felipe VI, no son buenos días, una vez más. Desde que celebró en el Parlamento el discurso sobre el 40 aniversario de la Constitución, que tiene la transición de la dictadura de Franco, el Caudillo gobernó desde 1939 hasta 1975, comprometido con la democracia.



Continúa diciendo el periodista: “Días antes, el líder socialista presidente de gobierno Pedro Sánchez había cuestionado el artículo constitucional sobre la inmunidad política del rey. Los jóvenes socialistas incluso piden un referéndum sobre la abolición de la monarquía, como hacen los vascos y catalanes. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido renombrar la calle Bourbon. La generación menor de 30 rechaza las encuestas según la monarquía clara. El joven y conservador líder conservador, Pablo Casado, ha propuesto una contramedida: los españoles deberían llamar en las apariciones públicas a Felipe en voz alta "¡Viva el rey!".”