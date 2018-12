El mundo de la realeza

La monarquía más impopular de Europa se tambalea y ya no hay razón para justificar su existencia. Según Luis Gonzalo Segura, del periódico público.es: son varias ocasiones en las que Juan Carlos I debería haber sido investigado y posiblemente condenado. Por ejemplo, cuando: “La hermana de Juan Carlos I, Pilar de Borbón, ha tenido una cuenta en Panamá cuyas fechas de apertura y cancelación coinciden casualmente con las de ascenso al poder del rey emérito y su abdicación



Corinna, otra amiga entrañable del rey emérito, también tenía una cuenta en Panamá y otra en Malta

Entre 1 y 2 dólares por barril denunció Roberto Centeno, (catedrático de economía y exempleado de CAMPSA), que se embolsaba el rey en comisiones de petróleo.

La hija y el yerno de Juan Carlos I se encuentran involucrados en escándalos de corrupción y no han faltado los que han sugerido de forma velada que Juan Carlos pudiera haber sido conocedor y/o partícipe de dicha trama.

Juan, el padre del anterior rey, dejó una fortuna en Suiza que fue repartida entre sus hijos. Un total de 728 millones de pesetas en tres cuentas en Suiza, paraíso fiscal, fueron repartidos entre Juan Carlos, Margarita y Pilar. La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado.”

Juan Carlos y su real familia no son monedita de oro. Según el periodista:

“El rey emérito, por si no fuera poco, cuenta en su haber con episodios oscuros que han dado lugar a una gran variedad de rumores: denuncias de paternidad, la muerte accidental de una de tantas ‘amigas’ del rey (Sandra Mozarowski, casualmente embarazada), las comisiones de Corinna y su vinculación con los servicios secretos o el fallecimiento de su hermano en un accidente tan desgraciado como benéfico.”

A los reyes de España y a los reyes eméritos NO les importa su pueblo como al gobierno. Se hinchan en dinero, pero no responden ni como monarcas ni como seres humanos. Cabe destacar que toda la dinastía Borbón que han vivido del lujo, con sus amantes, de hecho, Alfonso XII tuvo hijos ilegítimos y su hijo legitimo Alfonso XIII fue productor de cine porno, amante de varias mujeres y tuvo, como su padre, hijos ilegítimos. Por no hablar de Isabel II (de España, quién también abdicó en 1868), y que fue ninfómana y se dice que su hijo, Alfonso XII, era ilegítimo, pues su padre, el rey consorte Francisco, era conocido como “paquita” por haber sido, eso dicen, homosexual. ¿Usted que opina?