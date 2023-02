El terremoto más que turco

Licenciado Pablo Bejarano | Coordinador Administrativo de la Universidad Anáhuac, México

Hace exactamente una semana, Turquía y países cercanos sufrieron un seísmo con dimensiones de letalidad superiores a aquel de 1999, ya que, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno turco, ocasionó, por lo que respecta a su territorio, un total de 17,674 fallecidos y más de 72 mil heridos, al día de hoy. Por su parte en Siria, país vecino y mucho más aislado, por cuestiones políticas de la ayuda nacional e internacional, al día de hoy ha contabilizado un total de 3,377 de las cuales más de 2 mil, acaecieron en el territorio controlado por los rebeldes, al noreste del país, lo que pone todavía más en riesgo la supervivencia de las víctimas del fenómeno natural al no contar, por cuestiones puramente políticas, con la suficiente ayuda nacional e internacional dejando de un lado el humanismo supuestamente imperante en muchas organizaciones y organismos.

La inestabilidad política y social en países de Medio Oriente, por desgracia no es nada nuevo, sin embargo, la lógica humana y humanitaria esperaría que, así como el mundo se versa sobre muchos países de occidente cuando tragedias similares ocurren, lo mismo sucediera en aquellos países aislados y subyugados a un régimen por ambición de unos pocos, dejando, por un momento el posible orgullo político y vieran por primera vez en mucho tiempo por el bienestar de su población.

Con lo anterior me refiero, a Jindires, ciudad ubicada al noreste siria casi colindante con el sur de Turquía, no porque sea la única ciudad afectada, sino porque, con sus poco más de 30 mil habitantes se ha convertido desde 2018 en una ciudad controlada por Turquía que busca, como si todavía fuera posible, el derrocamiento de Bashar Al-Assad, situación que le ha costado la soledad interna y externa y verse obligados a realizar labores de rescate de la manera más rudimentaria posible, por no decir, escarbando con sus propias manos, con la esperanza de que el número actual de víctimas no sea mucho mayor a las 400 muertes contabilizadas al día de hoy, mentiras al norte en Ankara y al sur en Damasco la situación fue y es diferente.

La situación se complica un poco más, como si ya no fuera suficiente ser humano y ayudar, al darse cuenta que solo hay un lugar por el cual, Siria puede recibir ayuda, y esto es por medio de Turquía, ¿por qué? por tensiones políticas entre un grupo cerrado de hombres que se sienten con el derecho de decir y decidir sobre quiénes y cómo pueden o no recibir ayuda. Ante esto, la resolución del Consejo de Seguridad (CS) que permite lo anterior, debe ser renovada cada seis meses, con el objetivo de asegurarse de que todo siga en el mismo lugar y con la misma situación política. Antes de la actual guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, la ayuda podía ingresar por varios lados; sin embargo, las tensiones de veto por parte del Kremlin y Pekín fueron reduciendo las posibilidades hasta dejar solo un paso. Ahora bien, si a esto se le suma lo acaecido hace una semana, y que occidente no reconoce el gobierno de Bashar Al-Assad manteniendo sanciones económicas sobre los bancos, no ha hecho sino potencializar lo ya discutido en foros internacionales donde nada avanza (políticamente hablando) por los intereses estratégicos enfrentados.

La situación actual en Siria y Turquía, con los demás actores internacionales, no es sino el reflejo de la falta de humanidad en ciertos gobiernos donde, los intereses políticos y económicos de las élites gobernantes, ya sea que hayan llegado ahí por la vía democrática o no, son superiores a la búsqueda del crecimiento y bienestar de su población; es decir, primero el poder, luego la persona, y con eso, sí que pudieran, si quisieran, actuar muchos organismos y organizaciones.