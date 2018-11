Escaparate

BESITOS DE AMOR





La boca es una de las áreas más fascinantes de la cara. Por medio del maquillaje podemos acentuar la belleza de los labios, otorgarles expresión y definir su forma. El color que emplearemos será un elemento clave. Algunos maquillistas aseguran que entre los elementos que se deben tomar en cuenta al instante de elegir la tonalidad de la barra de labios que se aplicará, destaca: el tono de piel y la ropa.





INGREDIENTES NATURALES

Y si hablamos de maquillaje para labios, déjame contarte que en el lanzamiento del perfume de la tía Paris, me encontré a las talentosas Karen Rodarte y Andrea Ibargüengoitia; creadoras de la firma mexicana Pai Pai, una empresa de cosméticos inspirada en el amor a México. Con cinco años de trayectoria, Karen y Andrea han logrado lanzar 19 colecciones ilustradas (cada una por un artista mexicano), dar vida a 40 tonalidades de lipstick con ingredientes naturales, no hacer pruebas con animales, vender un aproximado de 100 mil labiales y apoyar el talento mexicano.En el chisme, me contaron que se encuentran felices, pues después del éxito de su línea base Colorama; la cual incorpora labiales, esmaltes y paletas de contouring retoman sus ya famosas colaboraciones con ilustradores mexicanos.

Este Otoño-Invierno la ilustradora Lilián Pepper, originaria de Guadalajara, emprendedora, speaker por #geekgirlsmx, mamá y enamorada del diseño textil es la encargada de vestir los empaques de la colección, conformada por cinco nuevos tonos de labiales, elaborados a base de aceite oliva, girasol, avena, amaranto, manteca de mango y karité: en tonos nuez, copal, frambuesa, ópalo y tabique. Las ilustraciones de Lilián buscan transmitir la fuerza y el esplendor de la naturaleza como el principio de la vida, donde el ser humano está en contacto con su instinto y sensibilidad.

Y les recuerdo, quien compra un maquillaje con arte Pai Pai, además de adquirir salud y belleza para los labios, también recibe un pedazo del corazón de México y la satisfacción de colaborar en la difusión del talento mexicano.





COLORES QUE CONTIENEN UN MANTRA

Inspirados en las últimas tendencias para labios y con pigmentos de alta intensidad, los 22 nuevos tonos de lipstick Lip Vibes de Almay, revelan diversión y un look personalizado. Cada tono luce un diseño único, el cual contiene un mantra inspiracional. Además, son ipoalergénicos, libres de fragancias; contienen vitamina E, C y manteca de karité.A través de sus esferas hialurónicas ayudan a fortalecer y a mantener hidratados los labios. La colección incluye 12 tonos cremosos y 10 mate.







DE ALTO IMPACTO

Los Super Lustrous son los labiales más emblemáticos de la firma Revlon. Electric Shock Collection es una de sus líneas lanzadas recientementela cual ofrece pigmentos y tonos metálicos de alta intensidad para las amantes de la belleza y el maquillaje que buscan proyectar creatividad y actitud sin expresar una sola palabra. La gama de colores suaves y de alta intensidad crea unoslabios definidos. Está disponible en 12 intensos tonos.