Escaparate

TRANSFORMA TU RUTINA DE LIMPIEZA FACIAL





“Limpia tu rostro antes de dormir, que la piel es sabia y tiene memoria”… Fueron algunas de las enseñanzas que mi señora madre me regaló. ¡Cuánta razón!... Y es que no sé si te ha pasado, llegas cansadísima a tu casa, y te vas a dormir con todo y maquillaje… Obvio, el tiempo te cobrará la factura… ¡Y con intereses! Un buen hábito de limpieza es fundamental para lucir revitalizada. Ahora bien, ¿qué puedes emplear para asear la piel de tu rostro a fondo y con seguridad?... A continuación algunas propuestas que no deben faltar en tu ritual de limpieza. Sólo recuerda, cada piel es un mundo y requiere de un cuidado especial.





ESPUMA MAGICA

Desmaquillarse no basta; lavar a profundidad con productos aptos para tu tipo de piel, además de eliminar las células muertas e impurezas, ayuda a mantener una piel sana e hidratada. Reafirmando su proyección como líder de tendencia en el mercado de cosméticos, las espumas limpiadoras Creamy Latte Greentea de Missha ofrecen una experiencia real. Están fabricadas con ingredientes naturales como Green tea, chocolate y strawberry; y son perfectas para usar con cepillos de limpieza manuales o con innovadores dispositivos inteligentes.





EL AGUA ES VIDA

Además de beber agua diariamente, incorporar a tu rutina diaria de belleza una limpieza profunda, colaborará a mejorar la textura de tu piel. La línea skin care Super Aqua Cleansing es una buena opción para eliminar el maquillaje y retirar ¡todas! las impurezas. Contiene extractos naturales de flor de loto azul que hidratan y protegen tu piel.





UNA EXPERIENCIA MULTIDIMENSIONAL

Disfrutar de una innovadora tecnología de cuidado de la piel desde la tranquilidad de tu hogar ya es una realidad. Creado para reinventar, mejorar la rutina de belleza e impulsar una educación de cuidado y limpieza facial, un diminuto aparato se ha convertido en el objeto del deseo de fashionistas, celebridades, bloggers y youtubers, que buscan renovar sus hábitos de higiene… Me refiero a Foreo, abreviatura de For Everyone (para todos); una compañía de tecnología con presencia en 10 mil puntos de venta ubicados en más de 77 países.

Esta firma propone soluciones a nivel de spa en casa, que conjunta pulsaciones T-Sonic TM, que remueven el 99.5% de residuos, y ofrece un masaje delicado en las encías y el rostro. Sus productos están elaborados al 100% con silicona de grado médico (aportando una limpieza detallada) que lo hace ultra higiénico, suave e idóneo para todo tipo de pieles; logrando que 20 millones de personas ya no laven su rostro con sus manos: sino con un Foreo.





En esta ocasión te hablaré de Luna Mini 2, un limpiador facial y dispositivo de masaje el cual tuve oportunidad de conocer en su evento de lanzamiento y que se adapta a cada tipo de piel. La línea cuenta con diferentes modelos con distintas funciones como Luna go y Puna Play Plus.

Sus pulsaciones T-Sonic son dirigidas por medio de finos filamentos de silicona que colaboran a eliminar células muertas, residuos de maquillaje, al igual que impurezas que generan manchas en la piel. El innovador aparato brinda una higiene precisa que favorece la apertura de los poros para que los filamentos de silicona limpien y así disminuyan su visibilidad, afinando y ofreciendo una textura ligera en la piel.

Entre otras propuestas de la firma con sede en Suecia, destaca Iris: un masajeador de ojos que cuenta con un creativo diseño que canaliza la tecnología alterna T-Sonic TM aminorando los signos de envejecimiento y la fatiga en el área de contorno de ojos. Ufo, un dispositivo inteligente que conjunta la tecnología dérmica más sofisticada con seis beneficios que estimulan exclusivas fórmulas de mascarillas coreanas para brindar un método facial de nivel profesional en tan sólo 90 segundos. Además Issa (cepillo de dientes eléctrico) y Luna fofo, el primer cepillo de limpieza facial con inteligencia artificial en el mercado que examina la piel para realizar una completa y personalizada rutina de limpieza.