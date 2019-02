Escaparate

¡Atención! ¿Piensas teñir tu cabello?

Los colores son excepcionales y forman parte fundamental de la vida. Observarlos es un deleite que nos produce diversas sensaciones y emociones.

El cabello es un elemento importante en la imagen personal. Su salud y color debe lucir en armonía con la indumentaria, personalidad y edad.

Una adecuada selección del color no se debe dejar a los caprichos de una moda de temporada. Es obligado el asesoramiento de un profesional en imagen o un estilista capacitado. No olvides que una acertada elección podrá rejuvenecer tu apariencia.

Para conocer un poco más sobre el tema platique con Maricruz Barajas, estilista y asesora de imagen de Urban Room, un espacio localizado en la calle de Horacio 712, Colonia Polanco continuamente visitado por celebridades, youtubers e influencers.

La expertise en belleza me comentó que en la primera visita te invitan a contestar un cuestionario, el cual, les permitirá asesorarte sobre el color, el corte y el peinado idóneo a tu personalidad. A través de diferentes preguntas como: edad, estilo de vida, profesión, pasatiempos, tendencias e información sobre la salud del cabello (si está o no procesado) el equipo de asesores de la barbería, salón y spa, podrán proponenr el color y el tipo de corte que podrá destacar las facciones y los tratamientos indicados para mejorar su salud.

EVALUACIÓN PREVIA

Basado en las sensaciones que originan, los colores se distinguen en cálidos y fríos (por ejemplo, yo soy frío). Y es que un tono tiene su magia y un mismo color puede derivarse de un tono distinto conforme los colores que lo rodeen.

Parte importante del protocolo previo a la realización de un diagnóstico o la aplicación de un tinte en Urban Room es la realización de una prueba de color con el círculo cromático, la cual consiste en precisar qué tipo de tonalidades son ideales a tu tipo de piel y ojos. Asimismo, la realización de un test de color el cual consiste en tomar mechones de diferentes tonos y ubicarlos junto al rostro a fin de confirmar su armonía y luz.

TINTE PARA CABELLO CON ACEITE DE ARGÁN

Teñir el cabello es una fuerte inversión. Se necesitan ciertos cuidados y un adecuado mantenimiento. Lavarlo con un champú especial para cabello teñido y utilizar las herramientas adecuadas para estilizarlo y protegerlo del calor es una necesidad. Elige productos libres de amoniaco, un factor importante para evitar daños y aromas desagradables.

La firma Revlon Colorsilk presentó la línea de tintes Colorsilk all in One Buttercream que agrega en su fórmula un triple bálsamo de mango, coco y karite, el cual está enriquecido con aceite de argán, el cual colabora a humectar, hidratar y brinda propiedades regenerativas, otorgándo suavidad y resistencia. Si lo que buscas es una alaciadora clásica, checa los beneficios del modelo Pro Collection Salon Straight Copper Smooth.





