Escaparate

¿QUÉ ES LA MODA?





Para mí la moda es sensibilidad; es algo más que costosos y lujosos outfits. Es luz interior, inventiva y versatilidad; es esa habilidad de transformación que poseemos cuando decidimos salir de lo ordinario para revelar nuestras emociones a los demás… Porque la moda expresa, cautiva… grita y conquista.

Y justamente en Presidente Masaryk (una de las avenidas del fashion district de la Ciudad de México) no puedes evitar fascinarte con la creatividad de las firmas de moda de proyección mundial que exhiben en sus amplios ventanales: color y tendencia.

Una marca que recientemente ha despertado el interés en dicha zona y que brilla con luz propia es:Dsquared2, la cual plantea una moda versátil y que se nutre de una fusión de contrastes: entre lo deportivo y elegante, lo relajado y estrafalario.

La icónica firma italiana creada por los gemelos nacidos en Toronto, Canadá, Dean y Dan Caten; debutó en México con su primera boutique insignia, siendo esta la inicial en Larinoamérica. El espacio en el nuevo spot de Masaryk, inaugurado oficialmente ayer por Dean and Dan Caten (quienes realizaron una visita relámpago a la Ciudad de México), está distribuido en dos plantas y 200 metros cuadrados, y literaral, ¡es el sueño de todo fashionista! y una poderosa declaración visual. En su interior, los sillones, las alfombras y las cajas de luz ubicadas en sus probadores reflejan un glamour chic.

La tienda afamada por su sastrería moderna, atesora piezas emblemáticas de sus colecciones, entre las que destacan: vestidos de noche y de coctel, diseños de hombre que incluye: trajes y esmóquins italianos a la medida. Accesorios, lentes, ropa de playa e interior, entre otros.

Sus propuestas están vinculadas con el mundo de la música y la moda y son usadas como bandera de identificación no sólo por estrellas del fútbol, como Cristiano Ronaldo, sino también por las celebridades internacionales más cool como: Britney Spears, Christina Aguilera, Luis Fonsi, Lenny Kravitz, Ricky Martín y Madonna… ¡Sï!, seguramente recuerdas la ropa estilo cowboy que lució la reina del pop en su gira

Drowned World Tour 2001; pues los creadores de su excéntrico vestuario fueron los mismísimos Dan y Dean Caten.

BOLSO GINA





Si bien, a través de la moda transmitimos un estilo y lo ajustamos a la época que vivimos, Gina Ortega; fashion stylist, blogger y expertise de moda, es una de esas mujeres que vive y goza la moda más allá de un momento o estación del año.

Además de crear un contenido súper fregón para su blog Of High On Fashion; Gina siempre está preocupada por generar engagement (implicación emocional) con sus seguidores en redes sociales, recientemente en conjunto con Fiamma, empresa dedicada al diseño y desarrollo de calzado, bolsos y accesorios para mujer, diseñó el bolso Gina el cual transmite lujo, excelencia y originalidad. Cuando le pregunté en qué se había inspirado para concebirlo, me confesó (con esa frescura que la caracteriza) que no es un bolso para una mujer ordinaria, sino para una mujer apasionada: “Deseaba un accesorio que fuera un amigo en la vida de una mujer como yo, que es multifacética y que tiene diferentes facetas: es para la empresaria, la emprendedora o la universitaria, para la madre de familia o aquella mujer que acaba de lograr su primer empleo o se jubila. Este bolso edición limitada, tiene personalidad y carácter. Empodera, enamora y permite atesorar valores de fuerzay compromiso”.